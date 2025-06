Quer escrever para a Netflix? Programa gratuito forma roteiristas em Salvador

Nova edição vai selecionar até 20 projetos inéditos de séries - Foto: Ilustrativa | Freepik

Estão abertas, até o dia 20 de junho, as inscrições para o Usina do Drama 2025, um dos mais importantes programas de formação de roteiristas no Brasil. Gratuito e voltado ao desenvolvimento de séries ficcionais para televisão e plataformas de streaming, o projeto integra o programa SALCINE – Ciclo II, da Prefeitura de Salvador.

A nova edição vai selecionar até 20 projetos inéditos de séries, sendo 16 de live-action e 4 de animação infantojuvenil, e oferecerá laboratórios de desenvolvimento com acompanhamento de tutores experientes, além de uma intensa formação sobre o mercado audiovisual, com foco em criação para TV e streaming.

Voltado a roteiristas e profissionais do audiovisual residentes em Salvador, o Usina do Drama é voltado a quem tem ao menos uma experiência comprovada em roteiros (de curta, websérie ou série).

Inscrições do Usina do Drama

As inscrições devem ser feitas gratuitamente pela plataforma Salvador Criativa.

Além dos 20 selecionados que participarão do laboratório, 40 suplentes poderão acompanhar os módulos formativos, totalizando mais de 100 horas de atividades. O objetivo é qualificar talentos locais, ampliar oportunidades no setor e fortalecer o mercado audiovisual soteropolitano.

Para a diretora criativa Thaiane Machado, “o programa movimenta a economia criativa com as particularidades culturais de Salvador, impulsionando vozes diversas e narrativas locais”.

Desde sua criação, o Usina do Drama já formou mais de 70 roteiristas e ajudou a tirar do papel cerca de 50 projetos, como a série "Agbara Dudu: Visionários Negros", exibida no Canal Futura, e com nomes de destaque como Silvana Moura e Ana do Carmo, que hoje colabora com Netflix, Amazon Studios e Warner Bros.

SERVIÇO

Inscrições abertas para o Usina do Drama – Curso gratuito de formação de roteiristas de séries ficcionais para TV e streaming

Período de inscrição: de 20 de maio a 20 de junho de 2025 em https://salvadorcriativa.salvador.ba.gov.br/curso-gratuito-de-formacao-de-roteiristas-em-narrativas-ficcionais-seriadas/

Quem pode participar: roteiristas e profissionais do audiovisual, residentes em Salvador, maiores de 18 anos, com pelo menos uma experiência na criação de roteiros