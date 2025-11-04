Menu
TREMEMBÉ

Romance de Cristian Cravinhos na prisão é confirmado por Duda; veja

Trama está disponível no Prime Video

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/11/2025 - 18:04 h
Cristian Cravinhos e Duda
Cristian Cravinhos e Duda -

Após o sucesso de Tremembé, as histórias dos crimes e segredos dos personagens voltaram à tona. Na trama, é retratada a relação entre Cristian Cravinhos eDuda, que teriam vivido um romance dentro da penitenciária. O suposto envolvimento movimentou as redes sociais, e, após a repercussão, Duda veio a público confirmar a relação.

O personagem, cujo nome verdadeiro é Ricardo de Freitas Nascimento, realizou uma live nas redes sociais para falar abertamente sobre o relacionamento que teve com um dos irmãos Cravinhos.

“Ele era casado, mas eu também era casado. Minha visita parou de ir porque ele acabou descobrindo que eu estava tendo um caso com o Cristian. E eu usava sabonete de uma marca. Aqueles outros sabonetes eu não usava. O Cristian saiu arrecadando na cadeia inteira. Ele comprou da cadeia inteira todos os sabonetes da marca que eu gostava. Ele fez um coração gigante na minha cama, de sabonete de pétalas de rosa”, relembrou.

Duda ainda contou que só viu Cristian uma vez desde que foi solto: “Depois que o Cristian saiu, em uma das saidinhas dele, a gente acabou se encontrando. Ele foi com a moto dele até a porta da casa onde eu morava, e depois disso a gente não teve mais contato. A gente se comunicava por carta”.

Quem é Duda em Tremembé?

Quando Ricardo (Duda) se envolveu com Cristian Cravinhos, no chamado “presídio dos famosos”, ele tinha 26 anos e cumpria pena por assalto à mão armada.

Filho de um policial militar, Duda vivia no mesmo setor que os irmãos Cravinhos na penitenciária. O relacionamento, que teria durado cerca de um ano, é descrito no livro “Suzane: Assassina e Manipuladora”, do jornalista Ulisses Campbell, obra que inspirou a série Tremembé.

x