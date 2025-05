Round 6 termina com final chocante; saiba mais

A segunda temporada dividiu opiniões - Foto: Reprodução

A Netflix nmarcou para o dia 27 de junho de 2025 a estreia da temporada final de Round 6. O anúncio veio junto com um teaser inédito que promete momentos eletrizantes e um desfecho impactante para a série sul-coreana que virou fenômeno global. Desde sua estreia, a trama sobre jogos mortais e crítica social arrebatou o público com intensidade e originalidade.

Segunda temporada teve novos desafios

A segunda temporada dividiu opiniões. Enquanto alguns fãs elogiaram a expansão do universo e os novos desafios, outros criticaram o tom mais introspectivo e o final em aberto. Mesmo com as reações mistas, a audiência se manteve alta e o interesse pelo desfecho permanece enorme. O diretor Hwang Dong-hyuk retorna para encerrar a trama ao lado do ator Lee Byung-hun, que defendeu a ousadia da série em entrevista recente.

O encerramento trará o aguardado confronto entre Gi-hun e o enigmático Líder, prometendo explorar dilemas morais e reviravoltas emocionantes.