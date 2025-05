Saiba quando sai o segundo episódio da 2ª temporada de The Last Of Us

A segunda temporada de 'The Last Of Us' está sendo lançada semanalmente na Max - Foto: Divulgação

A segunda temporada de The Last of Us segue neste domingo, 20, na HBO e na Max com o segundo episódio, marcado para às 22h00 no canal de TV. Na sequência, o episódio estará disponível no catálogo da plataforma Max, com dublagem em português liberada.

Inspirada no jogo The Last of Us Parte II, a nova temporada continua a jornada de Ellie e Joel, interpretados por Bella Ramsey e Pedro Pascal. Ao contrário da primeira fase, que adaptou o jogo original inteiro, o segundo game será dividido em mais de uma temporada.



A trama contará com sete episódios ao todo e já tem uma terceira temporada oficialmente confirmada pela HBO.

Entre as novidades do elenco, Kaitlyn Dever assume o papel de Abby, uma soldado guiada pelo desejo de vingança. Isabela Merced interpreta Dina, interesse amoroso de Ellie, enquanto Young Mazino será Jesse, personagem ligado ao passado de Dina.

Outros nomes que se juntam ao universo da série incluem Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Tati Gabrielle (Uncharted: Fora do Mapa), Ariela Barer (How to Blow Up a Pipeline) e Spencer Lord (Riverdale), que interpretam o grupo de amigos de Abby. Ramirez será o otimista Manny, Gabrielle dará vida à médica Nora, Barer viverá Mel, uma jovem médica em conflito com o tribalismo, e Lord será Owen, descrito como um homem gentil com aparência de guerreiro.

Jeffrey Wright também se junta ao elenco da segunda temporada, reprisando o papel de Isaac, que ele já havia interpretado na versão original do game.

Criada por Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, diretor dos jogos da Naughty Dog, The Last of Us está disponível na Max e segue como uma das produções mais aguardadas do ano.