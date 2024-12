Senna e mais: saiba o que chega na Netflix nos próximos dias

Gabriel Leone é Ayrton Senna em 'Senna' - Foto: Divulgação

Novembro está chegando ao fim e dezembro batendo na porta. E para quem está na dúvida sobre o que assistir nesse período, a Netflix já divulgou o que chega ao seu catálogo nos próximos dias. O destaque, é claro, é de Senna, série que vai mostrar a trajetória de Ayrton Senna. Outro lançamento muito esperado é a 2ª temporada de ‘Round 6’.

Confira os principais lançamentos:

Senna (29 de novembro)

Com seis episódios, ‘Senna’ vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton Senna, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O piloto é interpretado por Gabriel Leone.

Cem Anos de Solidão: Parte 1 (11 de dezembro)

‘Cem Anos de Solidão’ série dividida em duas partes, é baseada na obra-prima de Gabriel García Márquez. Segundo a sinopse, na pacata cidade de Macondo, sete gerações da família Buendía vivem o amor, o esquecimento e a impossibilidade de fugir do passado e do próprio destino.

Queer Eye - Temporada 9 (11 de dezembro)

Os Cinco Fabulosos recebem um novo membro e vão a Las Vegas para fazer transformações ainda mais incríveis em dez novas pessoas.

NFL no Natal e Beyoncé (25 de dezembro)

Para quem gosta de futebol americano, o dia de Natal terá duas transmissões ao vivo na plataforma: Ravens vs. Texans e Chiefs vs. Steelers. Além disso, Beyoncé fará o show do intervalo do jogo entre Ravens e Texans.

Round 6 - Temporada 2 (26 de dezembro)

Após mais de dois anos desde a estreia na Netflix, a segunda temporada de ‘Round 6’ está chegando. “Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 segue firme em seu propósito de descobrir quem está por trás da competição para colocar um fim no cruel esquema. Financiando sua investigação particular com a fortuna que conquistou na primeira temporada, Gi-hun (Lee Jung-jae) começa pelos lugares mais óbvios, procurando o homem de terno que lhe propôs um jogo na plataforma do metrô”, diz a sinopse oficial.