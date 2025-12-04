Nova série supera Stranger Things em audiência e aclamação da crítica

Pluribus é a maior ameaça para a hegemonia da Netflix e Stranger Things no streaming - Foto: Divulgação

A nova série de ficção científica da Apple TV+, Pluribus, acaba de roubar a cena e a liderança de audiência de Stranger Things no ranking do FlixPatrol. Do mesmo criador de Breaking Bad, a produção não só conquistou o público, mas também a crítica, ostentando 98% de aprovação no Rotten Tomatoes e acirrando a disputa pelo título de série do ano.

Enquanto o fenômeno da Netflix encerra sua última temporada, a ficção científica da Apple TV+ surpreende público e crítica, e assume a liderança com 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, contra 90% do rival.

A ascensão de Pluribus não acontece por acaso. Do mesmo criador de Breaking Bad, a série entregou aos fãs de ficção científica uma proposta inusitada, bem escrita e repleta de humor ácido.

A produção combina a tradição da Apple TV+ em apostar em conceitos originais — reforçada por sucessos como Ruptura — com o faro criativo de Vince Gilligan, responsável pelo roteiro e pelo cuidado com o desenvolvimento dos personagens.



Na trama, a escritora Carol Sturka (Rhea Seehorn), famosa mundialmente e profundamente amarga, descobre ser — ao menos por enquanto — a única pessoa imune a um vírus alienígena que contaminou os Estados Unidos.

A infecção bloqueia todas as emoções humanas, deixando a população presa a uma felicidade artificial e permanente. A premissa de colocar “a pessoa mais miserável do mundo” como única esperança da humanidade chamou a atenção da crítica e, aos poucos, também conquista o público.

Com cinco dos nove episódios já disponíveis, Pluribus acumula nota 8,5 no IMDb. Hoje, é a segunda série mais popular do site, atrás apenas de Stranger Things. A princípio, Pluribus usa elementos clássicos da ficção científica para construir uma crítica social de humor ácido.



Conforme a história avança, porém, a narrativa mergulha em mistérios mais complexos e sombrios, desafiando o público a montar as peças ao lado da protagonista e entender até onde chega o controle da raça alienígena sobre os humanos.

Esse é o tipo de narrativa que naturalmente gera discussão, pois cada espectador interpreta de um jeito. Depois de anos de fórmulas repetitivas, reboots e produções que arriscam pouco, existe uma demanda por séries mais autorais e profundas. Pluribus surge como uma obra estranha, filosófica e provocadora, quase hipnótica. E isso tem encantado quem busca algo com identidade própria.



Os cinco episódios restantes da primeira temporada chegam à Apple TV+ sempre às sextas-feiras, a partir de 0h. O final está marcado para 26 de dezembro, e o streaming já planeja uma segunda temporada.