Icônica franquia de terror terá sequência com criador de Invocação do Mal

Será o oitavo filme da série, iniciada em 2007

A franquia ‘Atividade Paranormal’, uma das mais influentes e lucrativas do terror contemporâneo, vai ganhar um novo capítulo — desta vez com James Wan, criador de 'Invocação do Mal', no time de produtores. A obra está em desenvolvimento pela parceria entre Blumhouse-Atomic Monster e Paramount. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter.

Este será o oitavo filme da série, iniciada em 2007 por Oren Peli, que também retorna como produtor. A junção de Wan e Peli marca um dos movimentos mais aguardados pelos fãs do gênero, especialmente pelo impacto que cada um deles teve no terror moderno.

Wan celebrou a oportunidade de participar da nova fase da franquia. “Sou um grande admirador de Atividade Paranormal desde o brilhante primeiro filme, com sua tensão crescente e sutil capacidade de tornar o invisível aterrorizante. Estou ansioso para expandir seu legado e ajudar a moldar a próxima evolução desta franquia de terror no estilo found footage”, disse ao THR.

O produtor Jason Blum, cofundador da Blumhouse, também destacou a importância do retorno. “Embarcar nessa emocionante revitalização da franquia que deu início a tudo para a Blumhouse com James é exatamente o que sonhávamos quando nos unimos à Atomic Monster. Estarei ativamente envolvido com ele para apresentar este novo capítulo”, afirmou.

Ele ainda brincou com a evolução orçamentária da série: “Felizmente, podemos investir um pouco mais do que os US$ 15.000 que tínhamos no primeiro filme, mas uma coisa permanecerá a mesma: não assista sozinho”.

Os presidentes da Paramount Pictures, Josh Greenstein e Dana Goldberg, também celebraram a nova fase. “Estamos entusiasmados em reacender a icônica franquia Atividade Paranormal com dois dos talentos mais visionários do gênero terror, James e Jason. O papel de Jason em transformar essa franquia em um marco cultural global, juntamente com o gosto singular de James e seu histórico de narrativa inovadora, prepara o terreno para um novo capítulo emocionante”, disseram.

Uma das franquias de terror mais rentáveis da história

Com orçamento de apenas US$ 15 mil, o primeiro Atividade Paranormal arrecadou impressionantes US$ 194 milhões, transformando-se em um fenômeno cultural e em um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos.

A produção ajudou a popularizar o formato found footage ao acompanhar a história de Katie (Katie Featherston) e Micah (Micah Sloat), que registram eventos inexplicáveis dentro da própria casa.

O sucesso originou uma série que inclui:

Ainda não foram revelados detalhes sobre enredo, elenco ou data de lançamento do novo filme.