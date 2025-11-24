CULTURA
Invocação do Mal 5? Filmes da franquia vão sofrer mudanças chocantes
Enormes alterações devem transformar os rumos do Invocaverso nos próximos anos
Por Beatriz Santos
O futuro da franquia Invocação do Mal deve passar por uma ampla reformulação, e ela já está acontecendo. Segundo o insider de Hollywood Jeff Sneider, um quinto filme está em desenvolvimento e trará uma mudança decisiva: será um prelúdio, ou seja, contará eventos anteriores ao primeiro longa da saga, abrindo espaço para transformações profundas tanto na narrativa.
Como a história se passa antes dos eventos já conhecidos, Sneider aponta que Ed e Lorraine Warren podem não ser mais interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, já que os papéis podem ser reformulados com atores mais jovens. O insider ressalta, no entanto, que ainda não teve acesso aos detalhes completos do roteiro.
Nos bastidores, parte da equipe permanece. Richard Naing e Ian B. Goldberg retornam como roteiristas, repetindo o trabalho em Invocação do Mal 4: O Último Ritual e A Freira 2.
O especialista do terror James Wan segue na produção depois de rumores sobre negociações salariais com a Warner Bros., aparentemente já resolvidas.
A direção deve trazer a mudança mais drástica: o francês Rodrigue Huart, que ganhou destaque por curtas premiados e já tem propostas de Hollywood, está em negociações para assumir o comando do longa.
A Paramount, inclusive, comprou seu roteiro Suffer Little Children, que ele poderá dirigir futuramente, mas, segundo Sneider, Huart pode mesmo é fazer sua estreia em longas com Invocação do Mal 5.
A expansão do chamado Invocaverso também inclui uma série de TV em desenvolvimento. Já a data de estreia do novo filme ainda não foi definida, mas o estúdio deve acelerar o projeto após o enorme sucesso de Invocação do Mal 4: O Último Ritual, que arrecadou mais de US$ 487 milhões e se tornou o maior hit da franquia.
Todos os filmes da franquia Invocação do Mal estão disponíveis na HBO Max.
