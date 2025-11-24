Menu
CINEINSITE
CULTURA

Invocação do Mal 5? Filmes da franquia vão sofrer mudanças chocantes

Enormes alterações devem transformar os rumos do Invocaverso nos próximos anos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/11/2025 - 11:32 h
Futuro da franquia de terror Invocação do Mal deve passar por grandes mudanças
Futuro da franquia de terror Invocação do Mal deve passar por grandes mudanças -

O futuro da franquia Invocação do Mal deve passar por uma ampla reformulação, e ela já está acontecendo. Segundo o insider de Hollywood Jeff Sneider, um quinto filme está em desenvolvimento e trará uma mudança decisiva: será um prelúdio, ou seja, contará eventos anteriores ao primeiro longa da saga, abrindo espaço para transformações profundas tanto na narrativa.

Como a história se passa antes dos eventos já conhecidos, Sneider aponta que Ed e Lorraine Warren podem não ser mais interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, já que os papéis podem ser reformulados com atores mais jovens. O insider ressalta, no entanto, que ainda não teve acesso aos detalhes completos do roteiro.

Nos bastidores, parte da equipe permanece. Richard Naing e Ian B. Goldberg retornam como roteiristas, repetindo o trabalho em Invocação do Mal 4: O Último Ritual e A Freira 2.

O especialista do terror James Wan segue na produção depois de rumores sobre negociações salariais com a Warner Bros., aparentemente já resolvidas.

A direção deve trazer a mudança mais drástica: o francês Rodrigue Huart, que ganhou destaque por curtas premiados e já tem propostas de Hollywood, está em negociações para assumir o comando do longa.

A Paramount, inclusive, comprou seu roteiro Suffer Little Children, que ele poderá dirigir futuramente, mas, segundo Sneider, Huart pode mesmo é fazer sua estreia em longas com Invocação do Mal 5.

A expansão do chamado Invocaverso também inclui uma série de TV em desenvolvimento. Já a data de estreia do novo filme ainda não foi definida, mas o estúdio deve acelerar o projeto após o enorme sucesso de Invocação do Mal 4: O Último Ritual, que arrecadou mais de US$ 487 milhões e se tornou o maior hit da franquia.

Todos os filmes da franquia Invocação do Mal estão disponíveis na HBO Max.

Ver todas

x