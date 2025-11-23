Morre Udo Kier, ator alemão de Bacurau e O Agente Secreto

Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil - Foto: Divulgação

O ator alemão Udo Kier, um dos nomes mais marcantes do cinema internacional, morreu neste domingo, 23, aos 81 anos. A informação foi publicada pela revista Variety e confirmada por seu parceiro, o artista Delbert McBride. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Com uma carreira que atravessou mais de cinco décadas, Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil em produções de diferentes países. No Brasil, colaborou com o cineasta Kleber Mendonça Filho em dois filmes: “Bacurau”, lançado em 2019, e “O Agente Secreto”, atualmente em cartaz.

O ator também construiu uma filmografia diversa ao lado de grandes nomes do cinema mundial, como Lars von Trier, com quem trabalhou em títulos como Medeia, Europa e Melancolia; Gus Van Sant; e Werner Herzog.

Nos anos 1970, Udo Kier ganhou destaque internacional pelas colaborações com o diretor Paul Morrissey, especialmente nos cultuados filmes “Carne para Frankenstein” e “Sangue para Drácula”, obras que ajudaram a consolidar seu status de ícone do cinema de horror e culto.