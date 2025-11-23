Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA DE LUTO

Morre Udo Kier, ator alemão de Bacurau e O Agente Secreto

Artista foi grande colaborador do cinema mundial

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

23/11/2025 - 22:15 h
Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil
Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil -

O ator alemão Udo Kier, um dos nomes mais marcantes do cinema internacional, morreu neste domingo, 23, aos 81 anos. A informação foi publicada pela revista Variety e confirmada por seu parceiro, o artista Delbert McBride. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Com uma carreira que atravessou mais de cinco décadas, Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil em produções de diferentes países. No Brasil, colaborou com o cineasta Kleber Mendonça Filho em dois filmes: “Bacurau”, lançado em 2019, e “O Agente Secreto”, atualmente em cartaz.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ator também construiu uma filmografia diversa ao lado de grandes nomes do cinema mundial, como Lars von Trier, com quem trabalhou em títulos como Medeia, Europa e Melancolia; Gus Van Sant; e Werner Herzog.

Leia Também:

Filme sobre Bolsonaro escala ator que interpretou Jesus para o papel
Essa é a melodia mais famosa do cinema e está completando 59 anos
TOP 10: a série de suspense viciante da Netflix que você deve ver hoje

Nos anos 1970, Udo Kier ganhou destaque internacional pelas colaborações com o diretor Paul Morrissey, especialmente nos cultuados filmes “Carne para Frankenstein” e “Sangue para Drácula”, obras que ajudaram a consolidar seu status de ícone do cinema de horror e culto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bacurau O Agente Secreto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

Kier se tornou conhecido por sua presença intensa e versátil
Play

O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

x