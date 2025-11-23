TOP 10: a série de suspense viciante da Netflix que você deve ver hoje

Série possui 3 temporadas, cada uma contendo 10 episódios - Foto: Divulgação

Recém-chegada ao catálogo, Absentia voltou a chamar a atenção do público e já aparece na terceira posição do TOP 10 da Netflix, conquistando novos assinantes com sua narrativa repleta de mistério e suspense.

A série, originalmente exibida entre 2017 e 2020, foi finalizada em três temporadas, cada uma com 10 episódios, reúne inúmeras reviravoltas e ainda ostenta 76% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e nota 7,2/10 no IMDb, o que reforça seu apelo para quem busca uma história envolvente do começo ao fim.

A trama acompanha Emily Byrne (Stana Katic), agente do FBI dada como morta por ausência após desaparecer misteriosamente durante a investigação de um serial killer.

Seis anos depois, ela é encontrada quase sem vida em uma cabana isolada, sem memória e sem qualquer explicação sobre o que lhe aconteceu. Ao tentar reconstruir sua rotina, descobre que sua família seguiu em frente, e que seu retorno está longe de trazer paz.



O reaparecimento de Emily desencadeia novos conflitos. Declarada morta oficialmente, ela agora precisa lidar com a rejeição, a desconfiança e uma pressão crescente, já que se torna suspeita de uma série de crimes, situação que agrava ainda mais a busca por sua identidade, sua inocência e seu lugar no mundo após tantos anos desaparecida. É esse choque entre passado e presente que mantém a série em alta entre os espectadores.

O significado do termo Absentia ajuda a contextualizar a profundidade da narrativa. Derivado do latim, o conceito está ligado à ideia de “morte presumida” ou “morte declarada em ausência”, o que explica a forma como sociedade, colegas e família interpretaram o destino de Emily.

Seu retorno transforma tudo: longe de acolhimento, ela encontra novas ameaças, perseguições e a necessidade desesperada de recuperar a memória para provar que não é a vilã da própria história.

A combinação entre drama psicológico, investigação criminal e uma protagonista interessante explica por que Absentia vem encantando o público da Netflix e por que sua entrada no TOP 10 reacendeu o interesse por um dos suspenses policiais mais intensos dos últimos anos.