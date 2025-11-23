5 filmes novos no Prime Video que você precisa assistir agora

Prime Video recebeu um novo pacote de filmes que vem despertando curiosidade - Foto: Divulgação

O Prime Video segue mantendo uma estratégia que costuma agradar aos assinantes: trazer para o catálogo filmes que acabaram de sair dos cinemas, muitas vezes em intervalos bem menores do que o de outras plataformas.

Isso faz com que títulos recentes ganhem uma segunda chance de alcançar o público, principalmente aqueles que chamaram atenção nas redes sociais ou em festivais internacionais.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos dias, a plataforma recebeu um novo pacote de produções que vem despertando curiosidade, seja pela trama misteriosa, pela temática ousada ou pelo elenco envolvido em cada história. Entre suspenses psicológicos, dramas intensos e produções independentes, a lista reúne filmes que podem surpreender quem busca algo fora do óbvio.



A variedade de gêneros também reforça o momento do streaming, que aposta cada vez mais na diversidade de narrativas. Assim, o assinante encontra desde investigações tensas até retratos intimistas que exploram relações humanas, medos e conflitos contemporâneos.

Diante desse cenário, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções recém-chegadas ao catálogo e que valem sua atenção.

5 filmes para assistir agora no Prime Video

Depois da Caçada

Cena de Depois da Caçada | Foto: Divulgação

Alma Imhoff (Julia Roberts) é uma dedicada professora universitária que leva a carreira como sua maior paixão, até que uma revelação inesperada vira sua rotina de cabeça para baixo.



Maggie Price (Ayo Edebiri), sua aluna mais brilhante, faz uma denúncia gravíssima envolvendo um professor da instituição. Enquanto a universidade entra em colapso diante do escândalo, Alma se vê entre a necessidade de apoiar a estudante e a pressão de lidar com Hank Gibson (Andrew Garfield), colega acusado no caso.

Mas, à medida que o conflito cresce, ela percebe que também precisa proteger um segredo sombrio de seu próprio passado, que ameaça vir à tona no momento mais delicado de sua carreira.



Drop – Ameaça Anônima

Cena de Drop - Ameaça Anônima | Foto: Divulgação

Uma mãe viúva decide finalmente dar uma nova chance ao amor e marca um encontro com o homem charmoso com quem vem conversando pela internet.

Mas o que deveria ser uma noite leve e romântica se transforma em angústia quando, no meio do jantar elegante, ela começa a receber mensagens anônimas e ameaçadoras em seu celular, advertências que não apenas a colocam em alerta, mas também miram diretamente sua família, deixando claro que alguém está observando cada passo seu.

A Mulher no Jardim

Cena de A Mulher no Jardim | Foto: Divulgação

Uma mulher misteriosa vestida de preto surge no gramado da casa de Ramona sem qualquer explicação. A presença silenciosa e inquietante passa a desestabilizar a rotina da família, tornando-se cada vez mais ameaçadora à medida que se aproxima da casa.

Forçada a encarar o terror que invade seu lar, Ramona precisa lutar para sobreviver e proteger seus filhos dessa figura enigmática que parece determinada a ultrapassar todos os limites.

Sacramento

Cena de Sacramento | Foto: Divulgação

Dois amigos de faculdade que seguiram caminhos opostos há anos acabam se reencontrando quando o extrovertido e inquieto Rickey decide restabelecer a conexão com Glenn, agora reservado e caseiro.



Porém, ao retomarem a amizade, ambos são obrigados a encarar antigos erros, mágoas não resolvidas e as possibilidades — ou consequências — que o futuro ainda guarda para eles.



Hedda

Cena de Hedda | Foto: Divulgação

Hedda (2025) reinventa para os tempos atuais a clássica peça Hedda Gabler, de Henrik Ibsen, ao acompanhar uma mulher que se vê presa entre um casamento sufocante e a chama jamais apagada de um amor do passado.



Ao longo de uma única noite de festa, desejos reprimidos, tensões silenciadas e ressentimentos ocultos emergem com força, arrastando Hedda para uma espiral de manipulação, paixão e traição que ameaça destruir tudo ao seu redor, inclusive a si mesma.

