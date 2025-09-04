Invocação do Mal 4 e mais: saiba o que assistir no cinema em Salvador

Invocação do Mal 4 é a estreia mais aguardada da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, terror e produções para toda a família.

Embora ‘Invocação do Mal 4’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas!

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL

Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas.

A VIDA DE CHUCK

O filme contará a vida de Charles Krantz de forma inversa, em três partes conectadas. A história começa com sua morte precoce aos 39 anos, vítima de um tumor cerebral, e retrocede até sua infância em uma casa envolta em mistério e rumores de assombração. Cada capítulo revela momentos decisivos de sua trajetória, explorando afirmação da vida, transformação e os segredos que moldaram sua existência.

DESENHOS

Quando o caderno de desenhos de uma jovem garota cai em um lago estranho, suas criações, imprevisíveis, caóticas e perigosamente reais, ganham vida. À medida que a cidade se torna um caos, ela e o irmão precisam rastrear as criaturas antes que elas deixem danos permanentes.

LADRÕES

Hank Thompson (Austin Butler) já foi um prodígio do beisebol colegial, mas seus dias no campo ficaram para trás. Fora isso, sua vida parece tranquila: ele namora a carismática bartender Lyla (Zoë Kravitz), vive em Nova York e acompanha a improvável corrida do seu time rumo ao título.

Tudo muda quando o vizinho excêntrico, Russ (Matt Smith), lhe pede um favor simples, cuidar de seu gato. O que deveria ser apenas uma tarefa corriqueira coloca Hank no caminho de uma rede de gângsteres violentos e imprevisíveis. Agora, cercado por ameaças que ele mal compreende, Hank terá de recorrer à astúcia para sobreviver e descobrir o que, afinal, todos querem dele.

O ÚLTIMO AZUL

No filme com Rodrigo Santoro, em meio a uma política de recuperação econômica, o governo cria colônias compulsórias, destinadas a confinar idosos sob a justificativa de garantir-lhes um “fim de vida digno”. Teresa, moradora de uma cidade industrializada na Amazônia, é surpreendida ao ser convocada após a redução da idade mínima para o programa. Com apenas alguns dias antes do confinamento, ela decide desafiar seu destino e parte em uma jornada pelos rios e afluentes amazônicos em busca de realizar um último desejo.

OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE

Ivy e Theo parecem ter tudo: um casamento apaixonado, filhos exemplares e carreiras de sucesso. Mas, por trás da fachada perfeita, algo começa a ruir. Quando a trajetória profissional de Theo entra em declínio enquanto Ivy alcança novos patamares, a harmonia dá lugar a uma disputa silenciosa. Ambições, frustrações e ressentimentos acumulados se transformam em uma bomba-relógio prestes a explodir.

C.I.C - CENTRAL DE INTELIGÊNCIA CEARENSE

O nome dele é Ley, Wanderley - codinome Karkará. Um agente secreto que é muito mais que um James Bond nacional: ele é um cabra arretado, que não tem medo de fazer a chibata cantar. Ele é também a última esperança do Brasil para recuperar os dados roubados de um projeto ultrassecreto, que amaça destruir as praias do país. Para isso, ele precisa unir forças com espiões paraguaios e argentinos.

FAÇA ELA VOLTAR

Faça Ela Voltar acompanha os meio-irmãos Andy e Piper, que após encontrarem o pai morto são enviados para um lar adotivo. Eles passam a viver com Laura, uma guardiã excêntrica e ex-conselheira pedagógica, que também cuida de Oliver, um jovem mudo. Isolados da cidade grande, os três dividem uma casa que guarda segredos sombrios. Quando Andy e Piper descobrem um ritual macabro, a relação entre eles é colocada à prova, ameaçando se transformar em uma dor irreversível.

AMORES À PARTE

Carey, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua esposa Ashley pede o divórcio. Em busca de apoio, ele recorre aos amigos Julie e Paul, mas se surpreende ao descobrir que o segredo da felicidade do casal é um relacionamento aberto. Curioso e desesperado, Carey decide se aventurar, mas acaba ultrapassando todos os limites e levando a relação de todos eles à loucura.

OS CARAS MALVADOS 2

Agora reformados, os Bad Guys estão determinados — e esforçando-se ao máximo — para levar uma vida do lado certo da lei. Mas seus planos de redenção vão por água abaixo quando acabam sequestrados e forçados a participar de um assalto de alto risco e proporções globais, liderado por uma nova e surpreendente equipe de criminosas: as Bad Girls.

A MELHOR MÃE DO MUNDO

Uma catadora de materiais recicláveis que decide prestar queixa em uma delegacia da mulher após sofrer abusos do marido, mas não encontra lá a proteção e ajuda que procura. Determinada a dar uma nova vida e um lar seguro para seus dois filhos, ela decide abandonar a sua casa, levando as crianças na sua carroça.

