Série de suspense com apenas 3 episódios domina o top 10 da Netflix

Nova minissérie da Netflix tem apenas três episódios - Foto: Reprodução| Netflix

A nova minissérie da Netflix conquistou espectadores ao redor do mundo, incluindo o Brasil, e alcançou o primeiro lugar entre as séries mais assistidas da plataforma. “Duas Covas” tem apenas três episódios e mergulha em um suspense sombrio e envolvente.



Criada por Agustín Martínez, a produção é ideal para os maratonistas de plantão. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão, como Álvaro Morte, conhecido por La Casa de Papel, além de Kiti Manver, Nonna Cardoner e Hovik Keuchkerian.

O que acontece em Duas Covas?

A trama se passa na cidade de Frigiliana, na Espanha, onde duas jovens desaparecem misteriosamente. Sem suspeitos ou provas, o caso acaba sendo encerrado sem solução.

Anos depois, a avó de uma das jovens, Isabel (Kiti Manver), e o pai da outra, Rafael Salazar (Álvaro Morte), decidem reabrir a investigação por conta própria. O desejo de justiça, no entanto, logo dá lugar a uma busca implacável por vingança.

Em entrevista ao Tudum, Martínez destacou o diferencial da narrativa: “Duas Covas é a história de vingança de uma personagem que raramente protagoniza uma ficção: uma avó disposta a tudo para fazer justiça pela perda da neta. É um thriller cheio de emoções e reviravoltas.”

Já em conversa com o portal verTele, o criador ressaltou a originalidade da proposta.

“A ideia de uma avó que busca vingança surgiu dos produtores. Queríamos dar uma reviravolta em uma trama já conhecida, mostrando como ela se transforma quando a protagonista não é um homem, mas uma mulher – e, neste caso, uma mulher de 70 anos", destacou.