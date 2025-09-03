Menu
Disney é multada em US$ 10 milhões por coletar dados de crianças

Gigante global permitiu a coleta sem o consentimento dos pais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/09/2025 - 11:50 h
Disney permitiu a coleta de informações de menores

A Walt Disney Company foi multada em US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 54,6 milhões) por coletar ilegalmente dados pessoais de crianças para anúncios direcionados.

Segundo a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), a Disney permitiu a coleta de informações de menores que assistiam a vídeos infantis no YouTube sem o consentimento dos pais, exigido pela Lei de Proteção à Privacidade Online Infantil.

Leia Também:

Homem oferece R$ 3 mil por 'cabeças' de brasileiros
Adeus, Café Pilão? Marca tem novo dono e pode mudar; veja o que esperar
Gigante de alimentos toma decisão drástica para impulsionar vendas

A investigação revelou que a empresa não identificou corretamente alguns vídeos como “destinados a crianças”, permitindo que recursos do YouTube inadequados para a faixa etária fossem usados e que dados de menores de 13 anos fossem coletados para publicidade. A Disney também recebia parte da receita de anúncios veiculados nesses vídeos.

No acordo com a FTC, a companhia se comprometeu a revisar todos os seus vídeos infantis no YouTube e a cumprir integralmente a legislação de privacidade infantil.

Em nota, a Disney afirmou estar comprometida com o bem-estar e a segurança das crianças e destacou seu histórico de conformidade com as leis de proteção de dados.

