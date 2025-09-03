Menu
ÓDIO A BRASILEIROS

Homem oferece R$ 3 mil por 'cabeças' de brasileiros

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, o português foi demitido

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 9:29 h
O vídeo viralizou nas redes sociais
O vídeo viralizou nas redes sociais -

Um homem publicou no último sábado, 30, um vídeo nas redes sociais em que oferecia €500 euros (o equivalente a R$ 3,2 mil) a cada português que lhe trouxesse a cabeça de brasileiros.

De acordo com o Correio da Manhã, o homem trabalhava em uma padaria na cidade de Aveiro, em Portugal.

Veja o vídeo

O que aconteceu?

O vídeo com a oferta de ódio aos brasileiros viralizou nas redes sociais e causou revolta entre os internautas.

"A cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zucas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer cortada rente ao pescoço, eu pago € 500″ , disse o homem na filmagem.

Após a publicação, o perfil do homem nas redes sociais foi derrubado.

Demissão

Após o vídeo viralizar, a empresa se manifestou em suas redes sociais para anunciar o desligamento do homem e para manifestar que não compactua com qualquer forma de racismo, além de apelar para que os consumidores continuem frequentando o local.

Em um outro post, ainda segundo o Correio da Manhã, a padaria afirma que tem uma equipe formada por profissionais de diversas nacionalidades.

"A nossa equipe é formada por pessoas de diferentes origens - brasileiras, santomenses, venezuelanas e portuguesas - e temos orgulho da diversidade que nos caracteriza."

brasil mundo Portugal vídeo xenofobia

x