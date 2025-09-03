ÓDIO A BRASILEIROS
Homem oferece R$ 3 mil por 'cabeças' de brasileiros
Após o vídeo viralizar nas redes sociais, o português foi demitido
Um homem publicou no último sábado, 30, um vídeo nas redes sociais em que oferecia €500 euros (o equivalente a R$ 3,2 mil) a cada português que lhe trouxesse a cabeça de brasileiros.
De acordo com o Correio da Manhã, o homem trabalhava em uma padaria na cidade de Aveiro, em Portugal.
Eu poderia sentir raiva ao ver esse tuga oferecendo 500 euros pela cabeça de um brasileiro, mas o que eu sinto é puro desprezo. Portugal e os portugueses são insignificantes diante da grandeza da nossa nação. pic.twitter.com/wChzbSJxnl— Paulo de Andrade ⚖️ (@e_legalmente) August 30, 2025
O que aconteceu?
O vídeo com a oferta de ódio aos brasileiros viralizou nas redes sociais e causou revolta entre os internautas.
"A cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zucas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer cortada rente ao pescoço, eu pago € 500″ , disse o homem na filmagem.
Após a publicação, o perfil do homem nas redes sociais foi derrubado.
Demissão
Após o vídeo viralizar, a empresa se manifestou em suas redes sociais para anunciar o desligamento do homem e para manifestar que não compactua com qualquer forma de racismo, além de apelar para que os consumidores continuem frequentando o local.
Em um outro post, ainda segundo o Correio da Manhã, a padaria afirma que tem uma equipe formada por profissionais de diversas nacionalidades.
"A nossa equipe é formada por pessoas de diferentes origens - brasileiras, santomenses, venezuelanas e portuguesas - e temos orgulho da diversidade que nos caracteriza."
