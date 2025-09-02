Menu
VIOLÊNCIA

Suspeito de ser assediador sexual em série é preso após ataque

Conhecido nas redes sociais por apelido inusitado, ele já possui histórico de atentado ao pudor, roubo e furto

Luan Julião

Por Luan Julião

02/09/2025 - 18:29 h | Atualizada em 02/09/2025 - 19:00
Calese Carron Crowder, de 38 anos
-

Calese Carron Crowder, de 38 anos, voltou a ser detido na Califórnia após ser flagrado cometendo atos de assédio sexual em uma farmácia.

Ele havia sido preso apenas quatro semanas antes pelo mesmo motivo em outro estabelecimento.

O incidente mais recente ocorreu quando funcionários da farmácia notaram Crowder se agachando atrás de uma cliente e tentando cheirar as suas nádegas.

A polícia foi acionada imediatamente e prendeu o homem algumas horas depois, em uma filial próxima de um supermercado Walmart, onde ele supostamente planejava outro ataque.

Histórico criminal

Crowder acumula um histórico de delitos envolvendo atentado ao pudor, além de casos de roubo e furto.

Em julho, câmeras de segurança registraram sua conduta imprópria em uma loja de departamentos em Burbank, quando se aproximou de outra mulher de maneira semelhante.

Desde 2023, ele se tornou notório nas redes sociais, após um vídeo mostrando suas ações viralizar no TikTok.

Suspeito de torturar, matar e enterrar jovem em cova rasa é preso
Homem tenta fugir de motel sem pagar e ameaça policiais: “Sou do PCC”
Mulher é presa suspeita de ser mandante de homicídio no sul da Bahia

O Departamento de Polícia de Burbank destacou que Crowder segue um padrão de comportamento repetitivo, perseguindo vítimas pelos corredores e se aproximando delas para tentar cheirar suas nádegas.

Apesar da repercussão pública e da vigilância aumentada, ele continuou praticando atos semelhantes, o que reforça a necessidade de medidas mais rigorosas por parte da Justiça.

Atualmente, Crowder permanece detido, enquanto autoridades analisam possíveis punições mais severas em razão da reincidência e do histórico criminal associado.

x