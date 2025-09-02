Gigante de alimentos toma decisão drástica para impulsionar vendas

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2026 - Foto: Foto por SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A Kraft Heinz, gigante norte-americana do setor de alimentos, que produz ketchup Heinz e o cream cheese Philadelphia, será dividida em duas empresas, conforme anunciou a companhia nesta terça-feira, 2.

"A separação busca maximizar as capacidades das marcas Kraft Heinz" para permitir que as novas empresas "direcionem seus recursos para suas diferentes estratégias prioritárias", destacou o grupo em um comunicado. A empresa passou por anos de resultados ruins.

Uma delas se dedicará à comercialização de molhos, produtos cremosos e condimentos, incluindo o conhecido queijo Philadelphia e o ketchup Heinz, cujas vendas representaram cerca de 15 bilhões de dólares (80,7 bilhões de reais) em 2024.

A segunda se concentrará nos produtos da marca Oscar Mayer, como salsichas e lanches, com vendas de cerca de 10 bilhões de dólares (53,8 bilhões de reais) no ano passado.

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2026, de acordo com a empresa.

O conglomerado foi formado em 2015 como resultado da fusão entre Kraft Foods e Heinz. Atualmente, seu principal acionista é a Berkshire Hathaway (27,25%), empresa criada por Warren Buffet.