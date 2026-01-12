Série vira Avenida Brasil norte-americana e encanta o rei do terror

Série é marcada por por vingança, intrigas e reviravoltas dignas de novela - Foto: Divulgação

Presente de forma ativa nas redes sociais, o autor Stephen King costuma ir além da divulgação de seus próprios livros e compartilhar opiniões sinceras sobre filmes e séries que assiste. Consagrado por obras como ‘Carrie, a Estranha’ e ‘O Iluminado’, ele surpreende parte do público ao demonstrar entusiasmo por produções televisivas fora do terror — incluindo um drama marcado por vingança, intrigas e reviravoltas dignas de novela.

O que muita gente não sabe é que uma de suas séries favoritas tem uma trama que lembra bastante a novela brasileira ‘Avenida Brasil’, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira da década passada. Trata-se de ‘Revenge’, exibida entre 2011 e 2015, e que o próprio escritor definiu como seu grande “guilty pleasure”, que são aquelas obras que a pessoa gosta muito, mas sente um pouco de vergonha ou culpa por gostar.

Em um artigo publicado na Entertainment Weekly, Stephen King listou suas obras preferidas de 2021 e incluiu Revenge entre os destaques da televisão. Na ocasião, o autor não economizou elogios ao drama protagonizado por Emily VanCamp:

"Não havia uma novela noturna tão boa desde os primeiros tempos de Dallas. Os ricos esnobes dos Hamptons recebem uma boa dose de vingança de Emily Thorne (Emily VanCamp). Assistir Emily – uma mão de ferro em um elegante vestido de veludo – enfrentar a gélida Victoria Grayson (a maravilhosa Madeleine Stowe) é a coisa mais divertida que você pode fazer com uma tigela de pipoca no colo. Menção honrosa para Ashton Holmes como o melhor amigo mais assustador do mundo", escreveu o autor sobre Revenge.

Qual é a história de Revenge?

A série acompanha Amanda Clarke, vivida por Emily VanCamp, uma jovem que teve a vida destruída ainda na infância. Seu pai foi injustamente acusado de terrorismo, preso e acabou morrendo, enquanto ela era enviada para um centro de detenção juvenil, onde passou toda a infância e adolescência. O trauma deixou marcas profundas e alimentou um sentimento de revolta contra os responsáveis por sua tragédia.

Ao atingir a maioridade, Amanda descobre a identidade das pessoas que arruinaram sua família e decide colocar em prática um elaborado plano de vingança. Para isso, assume uma nova identidade e passa a se chamar Emily Thorne.

O principal alvo de sua retaliação é Victoria Grayson (Madeleine Stowe), a poderosa e milionária matriarca da família Grayson, que traiu o pai de Amanda e deu início à sua ruína. Com o objetivo de destruir Victoria pouco a pouco, Emily se aproxima de Daniel Grayson (Josh Bowman), o filho mais velho da vilã.

No entanto, à medida que se infiltra no universo da família, ela passa a reunir informações capazes de derrubar sua inimiga de uma vez por todas — ao mesmo tempo em que percebe estar se envolvendo emocionalmente mais do que deveria, colocando seus planos cuidadosamente arquitetados em risco.