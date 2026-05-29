SE LIGA NA DICA!
Só 3 episódios: a série de suspense da Netflix para ver em uma noite
Produção pode ser maratonada em pouco mais de duas horas
É sexta-feira e nada como aproveitar o início do fim de semana para colocar uma série curta em dia. Para quem procura uma maratona rápida, mas repleta de mistério, tensão e reviravoltas, Criminal: França surge como uma das opções mais enxutas do catálogo da Netflix.
Com apenas quatro episódios de cerca de 40 minutos cada, a produção pode ser assistida em menos de três horas, tornando-se uma alternativa para uma tarde de folga ou para quem busca uma história completa sem precisar investir vários dias diante da televisão.
Leia Também:
Parte da antologia Criminal, criada por George Kay e Jim Field Smith, a série transporta o público para uma sala de interrogatório da polícia francesa, onde suspeitos e investigadores travam disputas psicológicas que conduzem toda a narrativa.
Suspense construído dentro de uma sala
Diferentemente de muitas produções policiais, Criminal: França praticamente abandona perseguições, cenas de ação e investigações externas. A trama concentra sua atenção nos interrogatórios, transformando uma simples sala da polícia no centro de toda a história.
Ao longo dos episódios, diferentes suspeitos são questionados sobre crimes diversos. Conforme as conversas avançam, a tensão aumenta e a relação entre investigadores e interrogados se torna cada vez mais conflituosa.
A proposta faz parte do conceito da coleção Criminal, formada por quatro séries ambientadas em países diferentes: França, Reino Unido, Espanha e Alemanha. Em todas elas, a narrativa acompanha exclusivamente a etapa do interrogatório, apostando nos diálogos e nos jogos psicológicos para desenvolver os casos.
Elenco conduz os conflitos
Dirigida por Frédéric Mermoud, a versão francesa conta com Margot Bancilhon no papel de Audrey Larsen, Laurent Lucas como Oliver Hagen, Stéphane Jobert interpretando Gérard Sarkassian, Anne Azoulay como Laetitia Serra e Mhamed Arezki no papel de Omar Matif.
A dinâmica entre os personagens é um dos pilares da produção, que utiliza poucos cenários para aprofundar os conflitos e construir as revelações gradualmente.
A cada novo episódio, o espectador recebe informações que ajudam a montar o quebra-cabeça, enquanto os investigadores tentam descobrir o que é verdade e o que está sendo escondido pelos suspeitos.
Uma das séries mais rápidas da Netflix
O formato enxuto é um dos principais atrativos da produção. Com apenas quatro capítulos e duração aproximada de 40 minutos cada, a série consegue desenvolver histórias independentes sem prolongar excessivamente a narrativa.
A estrutura também favorece quem procura conteúdos curtos para assistir durante o fim de semana, sem precisar acompanhar várias temporadas ou episódios longos.
Além disso, o foco nos interrogatórios cria uma experiência diferente de outras séries policiais disponíveis no streaming, apostando mais na construção de personagens e nos diálogos do que em cenas de ação.
Vale a pena?
Para quem gosta de suspense investigativo, mistérios criminais e histórias que dependem de revelações graduais, Criminal: França entrega exatamente essa proposta. A série utiliza uma premissa simples, mas consegue explorar bem os conflitos entre suspeitos e investigadores ao longo dos episódios.
A recepção do público também foi positiva. No Rotten Tomatoes, a produção registra 71% de aprovação da audiência.
Com episódios curtos, ritmo ágil e duração total inferior a três horas, a série se destaca como uma opção para quem quer começar e terminar uma história no mesmo dia, sem abrir mão de suspense e reviravoltas.