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Só 3 episódios: a série TOP 1 da Netflix ideal para ver em uma tarde

Produção estreou nesta semana e pode ser maratonada em menos de três horas

Beatriz Santos
Por
Nova série curta da Netflix possui apenas três episódios
Nova série curta da Netflix possui apenas três episódios - Foto: Divulgação

Nada como encontrar uma série curta capaz de prender a atenção do início ao fim. E a Netflix parece ter acertado em cheio com A Testemunha, produção baseada em fatos reais que estreou nesta semana e já se transformou em um dos maiores fenômenos recentes da plataforma.

Com apenas três episódios entre 47 e 57 minutos cada, a minissérie pode ser assistida em menos de três horas, tornando-se uma opção perfeita para quem quer aproveitar uma tarde de folga sem precisar encarar uma longa temporada.

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O sucesso foi imediato: a produção já ocupa o TOP 1 da Netflix e ainda alcançou 100% de aprovação da crítica no site Rotten Tomatoes.

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Uma história real que chocou um país

Em 15 de julho de 1992, um crime brutal abalou o Reino Unido. Rachel Nickell foi assassinada em Wimbledon Common, em Londres, diante do próprio filho, Alex, que tinha apenas dois anos de idade e acabou se tornando a única testemunha do caso.

O crime gerou enorme repercussão nacional e deu início a uma das investigações mais controversas da história britânica.

Durante anos, a polícia enfrentou críticas por erros cometidos ao longo do processo, incluindo a acusação injusta de Colin Stagg, posteriormente absolvido. O verdadeiro assassino, Robert Napper, só seria identificado muito tempo depois.

Embora esse contexto faça parte da narrativa, A Testemunha escolhe seguir um caminho diferente daquele normalmente adotado por produções do gênero.

Muito além de um suspense policial

Ao contrário de outras séries sobre crimes reais, a produção não concentra seus esforços em descobrir culpados ou criar mistérios artificiais. O roteiro de Rob Williams apresenta os acontecimentos conforme eles ocorreram e coloca o foco sobre as consequências humanas da tragédia.

A história acompanha principalmente André Hanscombe e seu filho Alex nos anos seguintes ao assassinato. Em vez de explorar apenas a investigação policial, a série mostra como os dois tentaram reconstruir suas vidas enquanto enfrentavam o luto, a pressão da imprensa e os efeitos emocionais deixados pelo trauma.

Essa abordagem transforma a produção em algo muito mais profundo do que um simples suspense criminal. O verdadeiro impacto da história está nas vidas marcadas para sempre pelo acontecimento.

A participação da família ajudou na autenticidade

Criada por Rob Williams e dirigida por Alex Winckler, A Testemunha buscou retratar os acontecimentos com o máximo de respeito possível.

André e Alex Hanscombe participaram diretamente da produção como consultores, ajudando a equipe a preservar a essência da experiência vivida pela família. A série também tem como base o livro Letting Go, publicado por Alex Hanscombe em 2017.

Na obra, Alex relembra o assassinato da mãe e o longo processo de luto e recuperação vivido por ele e pelo pai. Segundo o autor, escrever o livro foi uma forma de compreender melhor os acontecimentos e encontrar significado em uma experiência que marcou toda a sua vida.

Além disso, Alex afirmou que a principal mensagem da história é mostrar como esperança, amor e resiliência podem ajudar pessoas a superar momentos extremamente difíceis.

Atuações emocionantes elevam a série

Grande parte da força emocional de A Testemunha vem de suas interpretações. Jordan Bolger se destaca no papel de André Hanscombe ao transmitir com naturalidade tanto o choque da perda quanto o desgaste emocional provocado pelos anos de exposição pública e responsabilidade de criar sozinho um filho traumatizado.

A narrativa também utiliza uma estrutura não linear, alternando diferentes momentos da vida dos personagens. O recurso ajuda a construir um retrato mais amplo dos efeitos duradouros do trauma e torna a jornada emocional ainda mais impactante.

Os diferentes intérpretes de Alex ao longo da história também mantêm uma consistência admirável, permitindo que o público acompanhe sua evolução da infância até a vida adulta sem perder a conexão com o personagem.

A Netflix também lançou um documentário sobre o caso

Para quem deseja conhecer ainda mais detalhes dos acontecimentos reais, a plataforma disponibilizou o documentário O Assassinato de Rachel Nickell.

A produção examina o caso real, incluindo a investigação policial que durou anos, os erros que levaram à acusação de Colin Stagg e a posterior identificação de Robert Napper como responsável pelo crime.

Com imagens de arquivo, entrevistas e análises de especialistas, o documentário funciona como um complemento à minissérie e oferece uma visão mais aprofundada dos fatos que inspiraram a produção dramática.

Vale a pena?

Sem dúvida. A Testemunha consegue se destacar em um gênero que muitas vezes recorre ao sensacionalismo.

Em vez de transformar um crime real em mero entretenimento, a série escolhe contar uma história sobre sobrevivência, amadurecimento e reconstrução.

Com apenas três episódios, duração total inferior a três horas, uma história real impactante e uma recepção extremamente positiva da crítica, a produção entrega uma experiência intensa, emocionante e fácil de maratonar em uma única tarde.

Para quem procura uma série curta, envolvente e baseada em acontecimentos reais, a atual líder da Netflix é uma das melhores opções disponíveis no catálogo.

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