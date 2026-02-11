Só 6 episódios: a nova série da Netflix que já alcançou o TOP 10

Siga o A TARDE no Google

Nova série de ação da Netflix acompanha três personagens que tentam reencontrar propósito - Foto: Divulgação

Lançada sem grande campanha de divulgação, Motorvalley já aparece entre os títulos mais assistidos da Netflix e atualmente ocupa a nona posição no TOP 10 da plataforma.

A minissérie de ação tem apenas seis episódios, com cerca de 45 minutos cada, e aposta em corridas de GT, conflitos familiares e redenção para conquistar o público.

Rodada integralmente na Itália, a produção acompanha três personagens que tentam reencontrar propósito em meio ao barulho ensurdecedor dos motores. Mesmo com estreia discreta, a série rapidamente virou candidata a novo vício do catálogo, impulsionada por atuações carismáticas e fotografia digna de blockbuster.



Velocidade, legado e rivalidade

No centro da trama está Elena Dionisi, herdeira de uma escuderia milionária que decide seguir carreira solo após a morte do pai. A narrativa ganha força ao colocá-la diante de escolhas que podem honrar — ou comprometer — o legado da família.

A tensão aumenta com o irmão, que permanece na equipe original e se torna rival direto nas pistas.

Para reforçar o novo projeto, Elena recruta Blu, ex-detenta com talento bruto ao volante. A personagem traz à história um arco de redenção que se constrói tanto nas disputas quanto nos silêncios carregados de emoção.

Já Arturo, ex-campeão que assume o papel de mentor, equilibra arrogância e empatia enquanto tenta manter o trio unido.

A estrutura enxuta com seis episódios pensados para maratona, transforma a série em experiência intensa, ideal para ser consumida em uma única noite, mas com impacto que permanece após o último capítulo.

Imersão cinematográfica nas pistas italianas

A produção não economiza na exibição de carros luxuosos e tecnologia. Câmeras posicionadas sobre o capô, rente ao asfalto e dentro da cabine criam sensação de imersão que remete a simuladores de corrida de última geração. A trilha sonora eletrônica intensifica as ultrapassagens e desacelera nos momentos mais dramáticos.

Visualmente, a direção aposta em cores quentes e alto contraste para destacar a região de Emilia-Romagna, conhecida por abrigar montadoras históricas. O resultado estético se aproxima do cinema e reforça a estratégia da Netflix em investir em narrativas esportivas com apelo cinematográfico.

Com ação constante, drama familiar e apenas seis episódios, Motorvalley surge como uma das surpresas recentes do streaming, e já mostra fôlego para acelerar ainda mais no ranking.