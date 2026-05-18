Só 8 episódios: a série escondida do Prime Video que é ideal para hoje

Essa série é ideal para quem busca uma maratona eletrizante - Foto: Divulgação

Nada como assistir uma boa série curta no começo da semana, e o Prime Video tem a opção ideal para quem quer uma maratona eletrizante e cheia de reviravoltas que pode ser finalizada em poucas horas.

Trata-se de Sr. e Sra. Smith, produção lançada em 2024 que acabou ficando esquecida em meio às grandes novidades do catálogo, mas que continua sendo uma das séries mais interessantes do streaming para quem procura suspense, ação e um drama cheio de tensão emocional.

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Com apenas oito episódios de cerca de uma hora cada, a série funciona perfeitamente para uma maratona rápida durante uma tarde de folga.

Inspirada no famoso filme estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, a adaptação aposta em um caminho bem diferente do longa original e transforma a clássica história de espionagem em uma narrativa mais intimista, focada nos conflitos do casal protagonista.



Espionagem e relacionamento entram em colisão

Na trama, John e Jane são dois desconhecidos recrutados por uma misteriosa agência para assumir novas identidades e viver como marido e mulher enquanto executam missões perigosas ao redor do mundo.

O que começa como uma parceria profissional logo se transforma em uma relação marcada por inseguranças, desconfiança e sentimentos cada vez mais complexos.

Ao contrário do filme de 2005, em que os protagonistas escondiam suas verdadeiras profissões um do outro, a série constrói a dinâmica do casal desde o início da convivência.

A produção acompanha não apenas as missões da dupla, mas também as dificuldades emocionais que surgem quando trabalho, romance e violência passam a dividir o mesmo espaço.

Essa abordagem mais humana acaba se tornando um dos principais diferenciais da série, que prefere explorar as fragilidades do relacionamento a transformar cada episódio apenas em uma sequência de ação.

Donald Glover e Maya Erskine brilham juntos

Grande parte da força da produção está nas atuações de Donald Glover e Maya Erskine. Os dois sustentam a narrativa com uma química natural e conseguem equilibrar humor, tensão e drama ao longo dos episódios.

A série também aproveita o carisma dos protagonistas para construir personagens mais vulneráveis e emocionalmente instáveis, fugindo da imagem tradicional dos espiões quase perfeitos vistos em outras produções do gênero.

Além do elenco principal, a produção ainda conta com participações especiais de nomes conhecidos como Paul Dano e Wagner Moura, que ganha destaque em um dos episódios mais comentados da temporada.

Suspense constante e clima de perigo

Mesmo apostando fortemente no drama do casal, Sr. e Sra. Smith não deixa de lado as cenas de ação e os momentos de suspense. A série mistura perseguições, confrontos e missões perigosas com uma atmosfera constante de paranoia.

Um dos elementos mais curiosos da trama é a presença do supervisor conhecido apenas como "Oioi", figura misteriosa que se comunica exclusivamente por mensagens e funciona como uma espécie de ameaça invisível durante toda a narrativa.

A produção criada por Donald Glover e Francesca Sloane também chama atenção pelo estilo visual mais pé no chão, fazendo com que as cenas de ação pareçam menos glamourosas e mais tensas, reforçando a sensação de risco real enfrentada pelos protagonistas.

Crítica aprovou a série

Mesmo não permanecendo por muito tempo entre os assuntos mais comentados do streaming, a série recebeu forte aprovação da crítica especializada. Atualmente, Sr. e Sra. Smith possui 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Já entre o público, a recepção foi um pouco mais dividida, alcançando 66% de aprovação. Ainda assim, muitos elogios destacam justamente o equilíbrio entre espionagem, romance, humor e drama psicológico.

Vale a pena?

Para quem procura uma série curta, envolvente e cheia de reviravoltas, Sr. e Sra. Smith surge como uma das produções mais interessantes do Prime Video para maratonar atualmente.

Com oito episódios de aproximadamente uma hora, a série entrega ação intensa, ótimas atuações e um suspense que cresce conforme o relacionamento dos protagonistas se torna mais instável.

O resultado é uma produção elegante, divertida e tensa na medida certa, ideal para aproveitar o tempo livre com uma maratona rápida e viciante.