Toy Story 5: confira guia completo com 7 curiosidades do novo filme

A Pixar está pronta para levar os fãs de volta ao universo de Toy Story com uma nova aventura repleta de emoção, nostalgia e reflexões sobre os tempos modernos.

Toy Story 5 chega aos cinemas nesta quinta-feira, 18, e marca o retorno de personagens queridos pelo público em uma história que promete dialogar tanto com as crianças quanto com os adultos que cresceram acompanhando a franquia.

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Desta vez, a trama acompanha Bonnie em uma nova fase da vida. Agora com oito anos de idade, ela descobre um passatempo capaz de competir diretamente com os brinquedos: um tablet chamado Lilypad.

O dispositivo cria mundos virtuais inteiros e rapidamente passa a ocupar grande parte da atenção da menina, deixando Woody, Buzz, Jessie e os demais amigos preocupados com seu futuro.

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Dirigido por Andrew Stanton, cineasta responsável por sucessos como Procurando Nemo e Vida de Inseto, o longa explora os impactos da tecnologia na infância sem abandonar os temas clássicos que transformaram Toy Story em um fenômeno mundial.

Enquanto Jessie tenta manter os brinquedos unidos diante das mudanças, Woody retorna mais experiente para ajudar os amigos a enfrentar uma realidade cada vez mais digital.

O Cineinsite A TARDE já assistiu e preparou um guia especial com tudo o que você precisa saber antes de conferir o novo filme da Pixar nos cinemas.

7 curiosidades sobre o novo Toy Story 5

O passado de Jessie será revisitado

Cena de Toy Story 5 - Foto: Divulgação

Pela primeira vez desde Toy Story 2, o passado de Jessie com sua antiga dona, Emily, volta a ter papel fundamental na narrativa. Ao longo do filme, a vaqueira retorna à residência onde viveu antes de ser abandonada quando Emily cresceu.

A experiência desperta memórias importantes e ajuda a construir alguns dos momentos mais emocionantes da trama.

O retorno ao passado também permite que Emily reapareça em flashbacks, algo aguardado pelos fãs há mais de duas décadas. Além disso, essa conexão serve para apresentar Blaze, uma nova personagem que vive na antiga casa de Jessie e se torna essencial para os acontecimentos do filme.

Romance está no ar entre Jessie e Buzz

Buzz Lightyear e Jessie em Toy Story - Foto: Divulgação

Os fãs que acompanham a relação entre Jessie e Buzz Lightyear desde os filmes anteriores terão motivos para comemorar.



Toy Story 5 amplia significativamente a dinâmica entre os dois personagens. Durante a aventura, Buzz demonstra diversas vezes estar disposto a ajudar, proteger e apoiar Jessie em qualquer situação.

A conexão entre eles ganha mais espaço na narrativa, e um dos fios condutores da trama mostra Buzz tentando encontrar coragem para fazer uma pergunta extremamente importante para a vaqueira. O resultado promete render alguns dos momentos mais divertidos e emocionantes do longa.

Novos personagens ampliam o universo da franquia

Cena de Toy Story 5 - Foto: Divulgação

Além dos rostos já conhecidos pelo público, Toy Story 5 apresenta uma série de personagens inéditos que ajudam a renovar o universo da franquia.



A principal novidade é Lilypad, o tablet em formato de sapo que Bonnie recebe dos pais. Capaz de criar mundos virtuais completos, ela se torna o principal elemento de conflito da história e uma ameaça direta ao espaço ocupado pelos brinquedos tradicionais.

Outra adição é Clica. A pequena câmera fotográfica infantil é extremamente agitada e faz parte do grupo de brinquedos esquecidos de Blaze.

Também entram em cena Atlas, um simpático hipopótamo que funciona como GPS e é conhecido por sua personalidade tagarela, e Rolinho, um brinquedo interativo criado para auxiliar crianças durante o processo de desfralde.

Já Blaze surge como uma das personagens humanas mais importantes do filme. Apaixonada por brinquedos e cavalos, ela mora na antiga casa de Emily e acaba criando uma ponte emocional entre o passado e o presente de Jessie.

A tecnologia é a vilã... mas nem tanto

Cena de Toy Story 5 - Foto: Divulgação

Embora a premissa inicial sugira um conflito entre brinquedos e dispositivos eletrônicos, a mensagem de Toy Story 5 é mais profunda do que parece.



Ao longo da história, o filme mostra que os próprios aparelhos tecnológicos também enfrentam o medo de serem substituídos. Afinal, novas versões e tecnologias são lançadas constantemente, tornando muitos dispositivos obsoletos em poucos anos.

Dessa forma, a narrativa evita cair em uma visão simplista de que a tecnologia é algo negativo. Em vez disso, propõe uma reflexão sobre mudanças, crescimento e adaptação, mostrando que tanto os brinquedos tradicionais quanto os eletrônicos compartilham inseguranças semelhantes.

Jessie assume o protagonismo da franquia

Cena de Toy Story 5 - Foto: Divulgação

Outra mudança importante é a escolha da personagem principal. Diferentemente dos filmes anteriores, Toy Story 5 coloca Jessie no centro dos acontecimentos. Embora Woody e Buzz continuem sendo fundamentais para a história, eles atuam mais como apoio para a jornada da vaqueira.

A decisão representa uma renovação significativa para a franquia e abre espaço para explorar novas perspectivas dentro desse universo, indo além da trajetória de Woody e Andy que marcou os primeiros filmes.

Bad Bunny faz participação especial

Personagem de Bad Bunny em Toy Story 5 - Foto: Divulgação

Entre as surpresas do elenco original em inglês está a presença de Bad Bunny. O cantor, rapper e ator empresta sua voz a um personagem conhecido como Pizza de Óculos de Sol, um brinquedo esquecido descrito como misterioso e extremamente descolado.

O personagem faz parte de uma pequena comunidade de brinquedos abandonados que vive em um galpão nos fundos de uma residência. Embora sua participação não seja extensa, ela promete chamar a atenção dos espectadores que assistirem ao filme em sua versão original.

Tem cena pós-créditos

Cena de Toy Story 5 - Foto: Divulgação

Quem pretende sair da sala assim que os créditos começarem a subir pode acabar perdendo uma informação importante.



Toy Story 5 conta com uma cena pós-créditos que complementa os acontecimentos do final da história e oferece mais detalhes sobre alguns dos personagens.

Para os fãs de Buzz Lightyear, a recomendação é ainda mais importante: vale a pena esperar até o último segundo.

Preciso assistir os outros antes de ver o novo filme?

Não necessariamente. Como acontece com muitas animações voltadas para o público infantil, Toy Story 5 foi desenvolvido para funcionar tanto para quem acompanha a franquia desde o início quanto para novos espectadores.

Os personagens clássicos são reapresentados ao longo da narrativa, e as informações necessárias para compreender a trama são explicadas de forma acessível. Assim, mesmo quem nunca assistiu aos filmes anteriores conseguirá acompanhar a aventura sem grandes dificuldades.

Por outro lado, o impacto emocional da história tende a ser muito maior para quem conhece toda a trajetória dos personagens. Revisitar os quatro filmes anteriores permite entender melhor as relações construídas ao longo dos anos e torna diversos momentos da nova produção ainda mais significativos.

Por isso, embora não seja obrigatório, vale a pena fazer uma maratona antes da estreia. Os quatro filmes anteriores estão disponíveis no Disney+, oferecendo a oportunidade perfeita para reencontrar Woody, Buzz, Jessie e companhia antes da chegada de Toy Story 5 aos cinemas.