Cinema de graça: Glauber Rocha lança projeto com sessões gratuitas

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O Cine Glauber Rocha lançou o projeto ‘Ações Culturais no Cine Glauber Rocha’, que acaba de começar e segue por 12 meses, com o objetivo de oferecer filmes e oficinas gratuitos para os amantes de cinema de Salvador.

A programação reúne sessões voltadas para professores, estudantes e públicos em situação de vulnerabilidade social, além de ciclos de cinema, ações inclusivas, pré-estreias e oficinas de formação audiovisual.

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As sessões começaram no dia 6 de junho, com a primeira edição da Sala do Professor, que volta a acontecer neste sábado, 13, exibindo o filme ‘100 noites de Desejo’, de Julia Jackman.

Segundo o Cine, a atividade voltada para docentes acontecerá semanalmente, sempre nas tardes de sábado, com a exibição de filmes que estão no circuito comercial. Para participar, basta apresentar comprovação de atividade profissional e retirar o ingresso na bilheteria do cinema.

Sessão Inclusiva

O projeto segue com a estreia da Sessão Inclusiva e exibe ‘Mambembe’, de Fabio Meira, na próxima terça-feira, 16, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A atividade acontecerá por meio de parceria com instituições e entidades ligadas aos públicos-alvo e terá dois formatos possíveis. As sessões do segundo tipo exibirão filmes com Libras, legenda descritiva e audiodescrição, fomentando a presença de pessoas com deficiência no cinema.

Ciclos de Cinema

No dia 1º de julho vai acontecer a segunda edição dos Ciclos de Cinema, com sessão do clássico ‘São Bernardo’, de Leon Hirszman. A atividade quinzenal busca resgatar filmes fora do circuito comercial, incluindo produções brasileiras, obras históricas e títulos ligados ao cinema baiano.

Os Ciclos de Cinema também pretendem estimular o contato do público com a projeção em película: o Cine Glauber Rocha é atualmente o único cinema do Nordeste em funcionamento com projetor 35 mm ativo.

Pré-estreias com acesso gratuito

O projeto Ações Culturais no Cine Glauber Rocha irá realizar, ao longo de um ano, quatro pré-estreias gratuitas seguidas de debates com os diretores, apresentando em primeira mão obras que ainda não entraram em cartaz.

A primeira será no dia 14 de julho, com o documentário ‘Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras’, seguida de conversa com representantes do filme.

Oficina História do Cinema

Professores e estudantes da rede pública de Salvador estão em foco na oficina História do Cinema, que será ministrada pelo crítico e cineclubista Adolfo Gomes.

Os encontros acontecerão semanalmente, alternando as atividades para docentes e alunos, e abordarão a evolução da linguagem cinematográfica. A proposta é combinar momentos de conversa e exibição de trechos de filmes clássicos de diferentes períodos e nacionalidades.