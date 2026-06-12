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Cinema de graça: Glauber Rocha lança projeto com sessões gratuitas

Programação reúne sessão para públicos em situação de vulnerabilidade social

Edvaldo Sales
Por
Programação reúne sessões para públicos em situação de vulnerabilidade social
Programação reúne sessões para públicos em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação | Cine Glauber Rocha

O Cine Glauber Rocha lançou o projeto ‘Ações Culturais no Cine Glauber Rocha’, que acaba de começar e segue por 12 meses, com o objetivo de oferecer filmes e oficinas gratuitos para os amantes de cinema de Salvador.

A programação reúne sessões voltadas para professores, estudantes e públicos em situação de vulnerabilidade social, além de ciclos de cinema, ações inclusivas, pré-estreias e oficinas de formação audiovisual.

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As sessões começaram no dia 6 de junho, com a primeira edição da Sala do Professor, que volta a acontecer neste sábado, 13, exibindo o filme ‘100 noites de Desejo’, de Julia Jackman.

Segundo o Cine, a atividade voltada para docentes acontecerá semanalmente, sempre nas tardes de sábado, com a exibição de filmes que estão no circuito comercial. Para participar, basta apresentar comprovação de atividade profissional e retirar o ingresso na bilheteria do cinema.

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Sessão Inclusiva

O projeto segue com a estreia da Sessão Inclusiva e exibe ‘Mambembe’, de Fabio Meira, na próxima terça-feira, 16, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A atividade acontecerá por meio de parceria com instituições e entidades ligadas aos públicos-alvo e terá dois formatos possíveis. As sessões do segundo tipo exibirão filmes com Libras, legenda descritiva e audiodescrição, fomentando a presença de pessoas com deficiência no cinema.

Ciclos de Cinema

No dia 1º de julho vai acontecer a segunda edição dos Ciclos de Cinema, com sessão do clássico ‘São Bernardo’, de Leon Hirszman. A atividade quinzenal busca resgatar filmes fora do circuito comercial, incluindo produções brasileiras, obras históricas e títulos ligados ao cinema baiano.

Os Ciclos de Cinema também pretendem estimular o contato do público com a projeção em película: o Cine Glauber Rocha é atualmente o único cinema do Nordeste em funcionamento com projetor 35 mm ativo.

Pré-estreias com acesso gratuito

O projeto Ações Culturais no Cine Glauber Rocha irá realizar, ao longo de um ano, quatro pré-estreias gratuitas seguidas de debates com os diretores, apresentando em primeira mão obras que ainda não entraram em cartaz.

A primeira será no dia 14 de julho, com o documentário ‘Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras’, seguida de conversa com representantes do filme.

Oficina História do Cinema

Professores e estudantes da rede pública de Salvador estão em foco na oficina História do Cinema, que será ministrada pelo crítico e cineclubista Adolfo Gomes.

Os encontros acontecerão semanalmente, alternando as atividades para docentes e alunos, e abordarão a evolução da linguagem cinematográfica. A proposta é combinar momentos de conversa e exibição de trechos de filmes clássicos de diferentes períodos e nacionalidades.

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