Tropa de Elite 2 é eleito uma das 100 melhores sequências da história

O filme ‘Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro’, com direção de José Padilha e lançado em 2010, foi eleito uma das 100 melhores sequências da história do cinema. O levantamento foi feito pelo site americano IndieWire.

O longa estrelado por Wagner Moura alcançou a 66ª posição no Top 100 da publicação. O primeiro título, de 2007, conquistou o Urso de Ouro do Festival de Berlim.

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A primeira posição surpreendeu o público: ‘Magic Mike XXL’, de Gregory Jacobs. O longa desbancou o clássico ‘O Poderoso Chefão: Parte II’, de Francis Ford Coppola, que ocupou o segundo lugar.

A lista do jornal ainda traz outras continuações.

Veja o Top 10:

‘Magic Mike XXL’ ‘O Poderoso Chefão: Parte II’ ‘2046: Os Segredos do Amor’ ‘O mundo de Apu’ ‘Despertar dos Mortos’ ‘Através das Oliveiras’ ‘Mad Max: Estrada da Fúria’ ‘O Peso do Silêncio’ ‘As aventuras de Paddington 2’ ‘Aliens: O Resgate’

Por que Tropa de Elite 2 está entre as grandes sequências do cinema após 16 anos?

O sucesso de Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro como uma continuação, mesmo após 16 anos, reside em alguns pontos. O primeiro é a permanência de José Padilha na direção. Apesar de não conseguir repetir o feito de antes — quando fez um filme que viria a se tornar um dos maiores marcos culturais do Brasil —, o cineasta mantém a sua assinatura que transformou uma massa gigante de pessoas em uma legião de fãs.

Padilha também consegue expandir a discussão presente no primeiro filme e, no segundo, entrega uma obra que explora a corrupção sistêmica e a expansão das milícias no Rio de Janeiro. Assim como a história, o protagonista interpretado por Wagner Moura também evolui e tem o seu arco renovado em uma sequência que aborda a sua assustadora pequeneza diante um sistema fadado ao fracasso.

Outro ponto que merece destaque e pode ser um dos principais fatores que justificam a presença do filme no ranking é o fato de os temas abordados se manterem atuais e continuarem gerando debates que vão das redes sociais ao campo acadêmico.

Qual a história de Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro

Na sequência, Nascimento (Wagner Moura), agora coronel, foi afastado do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) devido a uma mal sucedida operação. Desta forma, ele vai parar na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Contudo, ele descobre que o sistema que tanto combate é mais podre do que imagina e que o buraco é bem mais embaixo. Seus problemas só aumentam, porque o filho, Rafael (Pedro Van Held), tornou-se adolescente, Rosane (Maria Ribeiro) não é mais sua esposa e seu arqui-inimigo, Fraga (Irandhir Santos), ocupa posição de destaque no seio de sua família.

O longa está disponível no Globoplay.