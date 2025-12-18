Vai assistir o novo Avatar? Veja tudo o que você precisa saber antes

Novo Avatar estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 18 - Foto: Divulgação

A espera acabou! ‘Avatar: Fogo e Cinzas’ estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 18, e marca um novo capítulo da consagrada franquia criada por James Cameron. Os filmes acompanham os conflitos em Pandora, um planeta de natureza exuberante habitado pelo povo Na’vi, que passa a ser ameaçado pela exploração humana de seus recursos naturais. Todos os longas são estrelados por Sam Worthington e Zoe Saldana.

Para preparar o público para o novo longa, o Cineinsite A TARDE preparou um resumo dos principais acontecimentos da saga, que teve início em 2009 e conta com ‘Avatar’ e ‘Avatar: O Caminho da Água’, até aqui.

Avatar

A história do primeiro filme se passa em 2154, quando a corporação RDA chega a Pandora em busca do unobtainium, um minério extremamente valioso. A maior reserva do material fica sob a Árvore-Lar, território do clã Omaticaya. Jake Sully é enviado para se infiltrar entre os Na’vi e convencê-los a deixar a área.

Com o tempo, Jake se apaixona por Neytiri e passa a compreender a profunda ligação espiritual do povo com a natureza. Essa vivência o leva a mudar de lado e lutar ao lado dos Na’vi contra os humanos. Ao final do conflito, ele assume a liderança do clã Omaticaya.

Avatar: O Caminho da Água

O segundo filme se passa mais de uma década depois e mostra a RDA retornando a Pandora com planos de colonização permanente. O coronel Quaritch (Stephen Lang), antagonista do primeiro filme, volta à história em um corpo Na’vi, determinado a se vingar.

O filme apresenta os filhos de Jake e Neytiri — Neteyam, Lo’ak, Tuktirey, Kiri e Spider, este último filho biológico de Quaritch. Para se proteger, a família Sully busca refúgio entre o povo Metkayina, um clã aquático liderado por Tonowari (Cliff Curtis) e Ronal (Kate Winslet). Nesse novo ambiente, eles entram em contato com os tulkuns, criaturas marinhas gigantes de grande inteligência.

Durante suas investigações, a RDA descobre que os tulkuns produzem uma substância capaz de interromper o envelhecimento humano, dando início a uma caça brutal aos animais. O embate culmina em uma grande batalha no oceano de Pandora, na qual Neteyam se sacrifica para salvar seus irmãos.

Qual a história de Avatar: Fogo e Cinzas?

Um dos filmes mais aguardados do ano, Avatar: Fogo e Cinzas, o terceiro capítulo da franquia apresenta um novo perigo: o Povo das Cinzas, uma tribo Na’vi marcada pela extrema violência e liderada pela implacável Varang (Oona Chaplin). James Cameron expande o universo da saga ao explorar a região vulcânica de Pandora, um bioma intenso e biodiverso onde o fogo é essencial para a sobrevivência.

A aliança entre Quaritch e Varang coloca a família Sully diante de sua maior ameaça até agora, forçando-os a lutar não apenas por suas vidas, mas também pelo futuro de Pandora.

