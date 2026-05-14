Vida de Glauber Rocha vai virar filme com gravações em Salvador e na França

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Glauber Rocha - Foto: Reprodução

O legado de Glauber Rocha vai ganhar uma nova homenagem nas telonas. A Globo Filmes anunciou nesta quarta-feira, 14, durante o Festival de Cannes, a coprodução da cinebiografia 'A Primavera do Dragão', longa inspirado na trajetória de um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro.

Baseado no livro homônimo escrito por Nelson Motta e lançado em 2011, o filme terá gravações em três cidades marcantes na vida do diretor: Salvador, Rio de Janeiro e Cannes, na França.

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Salvador estará entre os cenários da produção

A capital baiana aparece como uma das principais locações do longa, reforçando a relação histórica de Glauber Rocha com a Bahia e com o movimento do Cinema Novo.

O projeto terá roteiro e direção de Rodrigo de Oliveira, conhecido pelo trabalho em “Todos os Paulos do Mundo”. A produção ficará por conta da Bananeira Filmes em parceria com a RioFilme, além de incentivo do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

A distribuição nos cinemas brasileiros será feita pela Imagem Filmes.

Cannes marcou trajetória histórica de Glauber Rocha

O anúncio do longa aconteceu justamente no festival que ajudou a eternizar o nome do cineasta no cenário internacional.

Foi em Cannes que Glauber Rocha conquistou o prêmio de Melhor Diretor, em 1969, por O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, tornando-se o primeiro latino-americano a alcançar o feito.

O diretor também disputou a premiação com Deus e o Diabo na Terra do Sol, em 1964, e Terra em Transe, em 1967.