Wagner Moura busca troféu inédito em festival no México

Siga o A TARDE no Google

O ator e diretor brasileiro Wagner Moura segue consolidando sua carreira internacional. Desta vez, o astro é destaque na 13ª edição do Prêmio Platino Xcaret, realizada neste sábado, 9, em Cancún, no México., onde concorre a um prêmio de peso por sua atuação em uma produção que tem despertado o interesse da crítica especializada.

O reconhecimento no México

A participação de Moura no festival reforça o papel do Brasil como exportador de talentos para o mercado global. O evento, conhecido por ser um termômetro para premiações na América Latina e nos Estados Unidos, selecionou o trabalho do ator pela sua densidade dramática e versatilidade.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Destaques da Indicação

Performance: Moura é elogiado pela construção psicológica de seu personagem.

Impacto: a indicação coloca o cinema sul-americano em evidência no território mexicano.

Concorrência: o brasileiro disputa o troféu com grandes nomes do cinema hispânico e europeu.

Carreira internacional em ascensão

Desde sua interpretação icônica como Pablo Escobar em Narcos, Wagner Moura tornou-se um rosto familiar em Hollywood e nos grandes centros cinematográficos.

Recentemente, sua atuação no filme Guerra Civil (Civil War) o colocou novamente no topo das discussões sobre os melhores atores da atualidade.

"O reconhecimento em festivais latinos é fundamental para fortalecer a nossa identidade cultural frente ao mercado globalizado", afirmam especialistas do setor.

O que esperar do festival?

Além da premiação individual, o festival serve como vitrine para novos projetos. Para Moura, a disputa não é apenas por um troféu, mas uma oportunidade de estreitar laços com produtores mexicanos e expandir sua produtora para novos mercados.