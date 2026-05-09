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CINEMA INTERNACIONAL

Wagner Moura busca troféu inédito em festival no México

Astro brasileiro é destaque em festival de cinema mexicano; indicação reforça o protagonismo do ator no cenário audiovisual global

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em

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Wagner Moura em cena
Wagner Moura em cena - Foto: Reprodução

O ator e diretor brasileiro Wagner Moura segue consolidando sua carreira internacional. Desta vez, o astro é destaque na 13ª edição do Prêmio Platino Xcaret, realizada neste sábado, 9, em Cancún, no México., onde concorre a um prêmio de peso por sua atuação em uma produção que tem despertado o interesse da crítica especializada.

O reconhecimento no México

A participação de Moura no festival reforça o papel do Brasil como exportador de talentos para o mercado global. O evento, conhecido por ser um termômetro para premiações na América Latina e nos Estados Unidos, selecionou o trabalho do ator pela sua densidade dramática e versatilidade.

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Destaques da Indicação

  • Performance: Moura é elogiado pela construção psicológica de seu personagem.
  • Impacto: a indicação coloca o cinema sul-americano em evidência no território mexicano.
  • Concorrência: o brasileiro disputa o troféu com grandes nomes do cinema hispânico e europeu.

Carreira internacional em ascensão

Desde sua interpretação icônica como Pablo Escobar em Narcos, Wagner Moura tornou-se um rosto familiar em Hollywood e nos grandes centros cinematográficos.

Recentemente, sua atuação no filme Guerra Civil (Civil War) o colocou novamente no topo das discussões sobre os melhores atores da atualidade.

"O reconhecimento em festivais latinos é fundamental para fortalecer a nossa identidade cultural frente ao mercado globalizado", afirmam especialistas do setor.

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O que esperar do festival?

Além da premiação individual, o festival serve como vitrine para novos projetos. Para Moura, a disputa não é apenas por um troféu, mas uma oportunidade de estreitar laços com produtores mexicanos e expandir sua produtora para novos mercados.

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Tags:

Prêmio Platino Xcaret wagner moura

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