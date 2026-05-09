CINEMA INTERNACIONAL
Wagner Moura busca troféu inédito em festival no México
Astro brasileiro é destaque em festival de cinema mexicano; indicação reforça o protagonismo do ator no cenário audiovisual global
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O ator e diretor brasileiro Wagner Moura segue consolidando sua carreira internacional. Desta vez, o astro é destaque na 13ª edição do Prêmio Platino Xcaret, realizada neste sábado, 9, em Cancún, no México., onde concorre a um prêmio de peso por sua atuação em uma produção que tem despertado o interesse da crítica especializada.
O reconhecimento no México
A participação de Moura no festival reforça o papel do Brasil como exportador de talentos para o mercado global. O evento, conhecido por ser um termômetro para premiações na América Latina e nos Estados Unidos, selecionou o trabalho do ator pela sua densidade dramática e versatilidade.
Destaques da Indicação
- Performance: Moura é elogiado pela construção psicológica de seu personagem.
- Impacto: a indicação coloca o cinema sul-americano em evidência no território mexicano.
- Concorrência: o brasileiro disputa o troféu com grandes nomes do cinema hispânico e europeu.
Carreira internacional em ascensão
Desde sua interpretação icônica como Pablo Escobar em Narcos, Wagner Moura tornou-se um rosto familiar em Hollywood e nos grandes centros cinematográficos.
Recentemente, sua atuação no filme Guerra Civil (Civil War) o colocou novamente no topo das discussões sobre os melhores atores da atualidade.
"O reconhecimento em festivais latinos é fundamental para fortalecer a nossa identidade cultural frente ao mercado globalizado", afirmam especialistas do setor.
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O que esperar do festival?
Além da premiação individual, o festival serve como vitrine para novos projetos. Para Moura, a disputa não é apenas por um troféu, mas uma oportunidade de estreitar laços com produtores mexicanos e expandir sua produtora para novos mercados.
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