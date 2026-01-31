Wagner Moura interpretou um vilão neste filme de sucesso da Netflix

Siga o A TARDE no Google

Um dos filmes de ação mais assistidos da Netflix reúne grandes estrelas de Hollywood e apresenta Wagner Moura em um papel de antagonista que chama atenção na trama. Lançado em meados de 2022, o longa rapidamente ganhou força entre o público e se consolidou como um dos maiores sucessos da plataforma.

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme conta com nomes como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e nosso queridíssimo Wagner Moura no elenco principal.

A produção aposta em perseguições internacionais, conspirações e disputas entre agentes e mercenários.

Vale lembrar que Agente Oculto se tornou um dos filmes mais assistidos da história da Netflix, apresentando, desde seu lançamento, mais de 139 milhões de visualizações.



Na trama, acompanhamos a história de Sierra Seis, um dos agentes sancionados mais letais da CIA, cuja verdadeira identidade é desconhecida.

Ao embarcar em uma missão pela Europa para resgatar seu contratante, Donald Fitzroy, das garras de Lloyd - membro de uma milionária corporação mercenária - ele acaba descobrindo segredos obscuros da agência para a qual trabalha, passando a ter sua cabeça colocada a prêmio.

Qual o papel de Wagner Moura em O Agente Oculto?

Na trama, o ator brasileiro viveu Laszlo Sosa, um homem paranoico que possui conhecimentos profundos.

Interpretado por Moura, Laszlo Sosa é um antagonista secundário de natureza duvidosa que vive foragido, escondendo-se após ter se tornado alvo da CIA. O personagem é conhecido por reunir informações sensíveis e segredos comprometedores da agência, o que o transforma em uma peça-chave no enredo.

Astuto, paranoico e extremamente cauteloso, Laszlo vive em constante estado de alerta, consciente de que qualquer descuido pode custar sua vida. Sua mente é inteligente e estrategista, portadora de um conhecimento relativo a armas de grande relevância.