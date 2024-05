ACB incentiva participação das mulheres no empreendedorismo e inovação | A TARDE

Apoiar a inovação, o empreendedorismo e o protagonismo das mulheres e estimular o surgimento de lideranças femininas no ambiente produtivo faz parte do planejamento de ações da atual gestão da Associação Comercial da Bahia (ACB). Com este objetivo, a entidade realizou um café da manhã na segunda-feira, 6, reunindo representantes do seu Núcleo da Mulher Empresária, da Associação Mulheres do Mar (AMMAR) e empreendedoras de diversos segmentos, buscando fortalecer parcerias e definir ações estratégicas conjuntas em prol da cultura associativista feminina.

Conduzida por Rosemma Maluf, vice-presidente da ACB, a reunião voltou-se para temas como o papel das mulheres na náutica e no empreendedorismo brasileiro, com destaque para investimentos na área da economia do mar. O encontro marcou também a entrega oficial do estatuto da AMMAR, que surge com a proposta de inovação e cooperação entre mulheres das mais variadas áreas, desde esportes náuticos a gastronomia, passando por negócios, arquitetura, artes, e, especialmente, a conservação dos oceanos.

“Um dos temas abordados foi a economia do mar e as novas perspectivas apresentadas pela Amazônia Azul, e também a economia circular. A sustentabilidade deve ser vista como estratégia competitiva e as mulheres têm papel fundamental na circularidade da economia, inclusive ocupando postos de liderança em cooperativas, sistemas de triagem e indústria de reciclagem. Sendo assim é importante desenvolver políticas públicas e capacitação para as mulheres terem o seu lugar nessa nova economia”, disse Rosemma.

A reunião também abordou a necessidade de reverberar a cultura do associativismo e apoio em um ambiente muitas vezes hostil para as mulheres. As lideranças presentes falaram sobre a importância de acreditar nos próprios sonhos e a necessidade de reconhecer e potencializar pessoas muitas vezes invisibilizadas.

“Este evento marca não apenas um encontro de mentes brilhantes, mas também um chamado à ação para todas as mulheres e sociedade em geral, para apoiar e promover o empreendedorismo feminino como uma chave mestra para um futuro mais justo e próspero”, apontou Agatha Wicks, presidente da AMMAR.

Papo Circular no Colabore - Na próxima sexta-feira, 9, Rosemma Maluf e a também vice-presidente Isabela Suarez representam a ACB no evento de comemoração pelos cinco anos de atividades do Colabore, o primeiro Centro de Inovação Público de Salvador. Elas participam da mesa “Papo Circular: o que a economia circular tem a ver com seu negócio”, das 13h30 às 15h, falando sobre como a redução, reutilização, reciclagem e regeneração de recursos e produtos pode trazer vantagens competitivas, além de gerar maior lucratividade para os negócios. Também participa da mesa a gestora e designer de moda Luciana Galeão.

“O movimento de fortalecimento do ecossistema empreendedor não apenas diz respeito à realização individual, mas também é essencial para o desenvolvimento social e econômico”, complementa Rosemma.





