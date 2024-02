Adriana Régis celebra parceria com o Camarote Expresso 2222 | A TARDE

Ao longo de mais de 15 anos de experiência comandando as customizações dos maiores camarotes do Carnaval de Salvador, a Thereza Priore, da empresária Adriana Régis, confirma mais uma vez a assinatura da ação no Camarote Expresso 2222, localizado do icônico Edifício Oceania.

No espaço, que chega a sua 24ª edição, localizado no circuito Barra-Ondina, a label contará com uma equipe especializada, que promete deixar os foliões, entre artistas, políticos e empresários, ainda mais bonitos e alegóricos, apostando em itens como pedrarias, penas ecológicas e flores.

“Será mais um Carnaval muito especial. Todo nosso trabalho vai seguir a temática do Expresso este ano, que visa celebrar a riqueza da nossa brasilidade, com tantos foliões”, disse ela. “Essa parceria com o Camarote Expresso 2222, que é uma referência de alegria e sofisticação na folia baiana, já faz parte da nossa história”, comentou Adriana Régis, à frente da Thereza Priore, referência em moda feminina, com loja localizada no Shopping Apipema Center, em Salvador.