Conheça a primeira palestrante confirmada no "Práticas Sustentáveis"

Como noticiamos aqui, o Grupo A Tarde e o Anota Bahia vão unir forças e realizar, na manhã do dia 14 de junho (quarta-feira), no Restaurante Bistrot Trapiche Adega, o “Meeting Práticas Sustentáveis“. O encontro vai reunir cerca de 80 convidados, entre empresários, CEOs, gestores e importantes representantes que integram o cenário social e sustentável no estado. A ideia principal será explanar sobre a introdução, os desafios e o panorama de ESG em empresas baianas familiares de diversos segmentos.

A primeira palestrante confirmada é a advogada Isabela Suarez, que preside a Fundação Baía Viva e foi uma das organizadoras do 1º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que aconteceu no mês passado, em Salvador. Integrando a programação do mês do Meio Ambiente, o encontro será em formato de brunch com um talk e mais três palestrantes serão divulgados em breve – todos que defendem a pauta e vão poder dividir com o público presente suas experiências.