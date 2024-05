Coordenador da FUP estará no Congresso de Direito e Sustentabilidade | A TARDE

Com uma vasta programação de painéis e apresentações, o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade vai acontecer nos dias 16 e 17 de maio, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Uma das presenças marcantes do evento será a do Coordenador Geral da FUP (Federação Única dos Petroleiros), Deyvid Bacelar. Ele fará uma Conferência Magna que vai marcar o encerramento do primeiro dia do encontro, na quinta-feira.

Baiano, de Feira de Santana, Bacelar é técnico de Segurança na RLAM, onde ingressou por concurso na Petrobras em 2006. Ele é graduado em Administração pela UEFS, com especializações em SMS no IFBA e em Gestão de Pessoas na UFBA. Ele foi diretor de SMS do Sindipetro (gestão 2011-2014) e exerceu mandato de Diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia (gestão 2008-2011).

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) é fruto da evolução histórica do movimento sindical petroleiro no Brasil, a partir da criação da Petrobrás, em 1953. Filiada à Central Única dos Trabalhadores, a FUP tem 13 sindicatos filiados em todas as regiões do país e representa atualmente mais de 100 mil trabalhadores do setor petróleo, entre ativos, aposentados e pensionistas do Sistema Petrobrás, além de petroleiros de empresas privadas.

A FUP é nacionalmente reconhecida por sua atuação política e sindical no Brasil, sendo respeitada também fora do país pelo protagonismo na defesa da soberania energética e pela resistência aos projetos neoliberais, que resultaram em lutas históricas da categoria petroleira contra a privatização do Sistema Petrobrás e pelo seu fortalecimento como empresa pública e estatal.

Publicações relacionadas