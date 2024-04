Fernanda Bahia reuniu arquitetos e decoradores em evento na Dell Anno | A TARDE

Na noite da última terça-feira (02), aconteceu um jantar especial na Dell Anno Salvador, localizada no Caminho das Árvores. O encontro contou com a presença de nomes da arquitetura e decoração, reunidos por Fernanda Bahia, franqueada da marca na capital baiana. Na ocasião, a empresária iniciou suas comemorações de aniversário, celebrado nesta quarta-feira (03).

O evento recebeu diversas pessoas que participaram do Dell Anno Best – programa realizado pela marca onde profissionais viajam pelo mundo e trocam experiências sobre atividades do segmento – e relembraram histórias propiciadas por suas passagens pelo Marrocos, Argentina, Espanha e Chile.

A ocasião especial contou com nomes como Daniela Lopes, Adriano Guedes, Aline Cangussu, Flavio Moura, Laís Galvão, Marlon Gama, Fernanda e Bruna Milcent.