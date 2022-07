Lançamento do Camry 2023 movimentou a Guebor Toyota em Salvador

Uma noite certamente inesquecível para os amantes das quatro rodas. Assim pode-se definir o lançamento do Camry 2023, realizado pela Guebor Toyota, situada na Avenida Bonocô, na última quarta-feira, 20 de julho. Em um evento com muita elegância e sofisticação, assim como o modelo exposto, os clientes puderam conferir de perto as novidades do veículo.

A principal delas, sem dúvida, é a troca do tradicional motor V6 por um propulsor 2.5 híbrido. Sem perder potência e estilo, o Camry conta agora com o que de mais moderno há no segmento de carros luxuosos. O sedã da marca ganhou ainda requintes estéticos no design e mecanismos voltados para aumentar a segurança do motorista e dos passageiros.