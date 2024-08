Pesquisador debate impacto do Carnaval no teatro baiano

“A Cidade da Bahia é Nossa”, por Edvard Passos - Foto: Diney Araújo

No dia 29 de julho, o encenador-pesquisador Edvard Passos, mestre e doutorando em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, vai defender sua tese na Academia de Letras da Bahia, em Salvador. Em “Soteropoética” – Matriz do Teatro Carnaval de Salvador, ele defende a existência de uma poética própria da cidade do Salvador, desenvolvida e salvaguardada por seu ciclo de festividades de verão, enquanto destaca a caracterização de uma de suas principais manifestações: a arte do trio elétrico.

Portanto, Edvard investiga os impactos da folia “trielétrica” no fazer teatral da cidade, e aponta princípios estéticos determinantes de um período próspero da cena baiana, no final do século XX. Os princípios foram aplicados em um experimento cênico que misturou teatro e carnaval num musical itinerante pelas ruas do Pelourinho, “A Cidade da Bahia é Nossa”, onde o também graduado em Arquitetura/Urbanismo e em Direção Teatral, foi responsável pela concepção, direção e pela dramaturgia.

A tese foi construída sob a orientação de Cleise Mendes, Professora Emérita da Universidade Federal da Bahia, e será defendida para uma mesa formada pelo reitor da UFBA, Paulo Miguez, pelo presidente da Academia de Letras da Bahia, Ordep Serra e pelos professores doutores Milton Moura, Paulo Henrique Alcântara e Álamo Pimentel.