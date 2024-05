Salvador vai receber evento especializado no mercado de vinhos | A TARDE

Nesta sexta-feira (03), a capital baiana vai receber a 10ª edição do Bahia Vinho Show, um dos maiores eventos de vinho do Nordeste, que acontecerá no Hotel Vila Galé Salvador até o sábado (04). Na ocasião, apreciadores, amadores e profissionais, poderão degustar e adquirir vinhos entre mais de 150 rótulos disponíveis e 10 expositores. Além disso, a programação traz palestras e a prática da harmonização com acesso a mesas de queijos e pães.

Durante a abertura do evento, o destaque é a conferência com o enólogo, Marcelo Petroli, que vai relembrar os desafios e sucessos ao longo de sua gestão na premiada vinícola UVVA. Sob o tema “Chapada Diamantina: O Novo Terroir do Brasil”, ele vai detalhar como o domínio da tecnologia, e a apuração técnica do sistema de dupla poda de manejo do vinhedo, fazem com que o terroir da Bahia seja promissor.

“Temos dois polos produtores aqui, um no norte do estado e outro na Chapada, por isso, são vinhos muito distintos entre si, trazendo uma complexidade de sabores, o que, com certeza, impulsiona a Bahia como muito promissora na produção de vinhos, exatamente por essa diversidade”, afirma.

Segundo Petroli, já é possível fazer enoturismo na Bahia e que a pratica deve ser difundida. “Na UVVA, por exemplo, temos uma equipe de enólogos exclusivos para o atendimento e quem nos visita sai com uma experiência fantástica quanto ao conhecimento do terroir e degustações de vinhos”, declara.

Já no sábado, segundo dia do evento, a programação de palestras continua com o sommelier Jaime D’Oliveira, que falará sob tema “Vinhos ao redor do mundo”, abordando países, regiões locais e principais uvas(castas) emblemáticas e autóctones e vinhos pelo mundo.