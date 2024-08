Salvador: o setor empresarial e os candidatos

- Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O setor empresarial baiano se reuniu com os principais candidatos à prefeitura de Salvador para apresentar propostas de cada setor, consubstanciadas no documento Agenda do Setor Produtivo. As propostas formam um conjunto de ideias importantes para o estímulo da atividade econômica, afinal, uma das principais prioridades do novo prefeito deveria ser retomar o protagonismo econômico de Salvador e seu o papel de liderança na economia do Nordeste.

A Agenda do Setor Industrial, por exemplo, elaborada pela Fieb – Federação das Indústrias do Estado da Bahia, foca na necessidade de ampliar o parque industrial da cidade e dinamizar o setor de logística, estimulando sua vocação portuária e seu papel de polo de comércio exterior. É um ponto fundamental, pois há quem deseje preservar uma insustentável Salvador de ar bucólico, especializada unicamente em turismo, arte e festas. "Antes a indústria era afastada das cidades por questões de poluição, tráfego e mobilidade, mas a indústria moderna é limpa e pode muito bem conviver dentro do tecido urbano, aproximando o trabalhador do seu emprego. Isso ajuda na sustentabilidade e melhora a renda das pessoas”, disse acertadamente o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos.

A agenda da indústria não se limitou, porém, a analisar o setor, mas apontou a necessidade de intervenção em outros segmentos como a segurança pública, que apresenta índices preocupantes, e a educação cujas notas de Salvador no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, estão bem abaixo de outras cidades do Nordeste. O documento destaca também a questão urbana e de infraestrutura propondo programas de urbanização de favelas, recuperação de áreas degradadas, melhoria de calçadas e passeios e uma rede subterrânea para esconder a miríade de fios que pairam nas cabeças dos soteropolitanos. Diferente das principais cidades do país, Salvador tem poucas áreas verdes e não se pode andar nelas por falta de segurança; não tem ruas para pedestres e os passeios são estreitos e sem conservação, restando ao soteropolitano os shoppings e as praias.

O documento da indústria ressalta que o desemprego e a informalidade estão entre os maiores problemas de Salvador e a necessidade de se investir em treinamento e capacitação de mão-de-obra e de estimular a formalização de empresas.

Salvador é um município eminentemente urbano mas, apesar disso, a Faeb – Federação da Agricultura do Estados da Bahia apresentou sua agenda na qual enfatiza a necessidade de trazer a agropecuária para a cidade, ampliando a oferta de alimentos e promovendo a segurança alimentar e nutricional. E propõe projetos como facilitar o acesso à terra e água para agricultura urbana e periurbana, a criação de hortas comunitárias, fazendas verticais, praças produtivas e telhados verdes. O presidente da Faeb, Humberto Oliveira, afirma também que é preciso transformar as áreas verdes da cidade em espaços de inclusão.

A agenda do setor de comércio e serviços, apresentada pela Fecomércio-Ba, não destacou com números a importância desse setor, que responde por 85% do PIB metropolitano, nem apresentou projetos específicos, sendo mais genérico e apontando a necessidade de apoio às micro e pequenas empresas e ao turismo. Mas também ressaltou os problemas na segurança pública, no saneamento básico, na mobilidade urbana e em outros segmentos. Já a agenda do setor transporte, apresentada pela Fetrabase, destacou a importância do transporte de cargas para a cidade, a necessidade de segurança nos transportes públicos e de uma revisão da atual estrutura do sistema de mobilidade urbana, especialmente ônibus, metrô e BRT.

Ao elaborar a agenda do setor produtivo e entregá-la aos principais candidatos à prefeitura de Salvador, as associações empresariais prestam um serviço a Bahia, não só porque definem as necessidades específicas de cada segmento, mas porque elencam propostas para melhorar a vida na cidade. Os candidatos precisam, portanto, ter essas ideias em mente e apresentar um programa estruturado com suas prioridades para Salvador.