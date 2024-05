Eleição de Feira tem cara de luta do século | A TARDE

Senhoras senhores, Ladies and gentlemen, estamos começando o evento principal das eleições de 2024 na Bahia. A nova Atlasintel/A Tardetraz a primeira fotografia dessa disputa que ainda está começando e terminará em outubro. Está com cara de luta do século. Chegou a hora! It's time!

De um lado está o carlista José Ronaldo, politico mais importante da história de Feira de Santana: eleito prefeito 2000, 2004, 2012 e 2016, sempre no primeiro turno, sempre com mais de 60% dos votos, ele lidera o grupo que venceu todas desde 2000 e agora tenta um quinto mandato na segunda maior cidade da Bahia

Do outro lado está o petista Zé Neto, nome forte da oposição feirense nas últimas décadas: depois de perder por pouco nas eleições de 2020, ele foi o deputado federal mais votado da cidade em 2022 e chega a 2024 como principal aposta do partido que governa o estado, podendo alcançar a maior vitória da história do PT em eleições municipais da Bahia.

José Ronaldo larga numericamente a frente com 39,3% das intenções de voto. Zé Neto tem 36,5%. A margem de erro é igual a três pontos percentuais - portanto, o cenário é de empate técnico.

Por um lado, além do seu excelente histórico nas eleições feirenses, José Ronaldo tem outro grande trunfo: todos os candidatos relevantes são, teoricamente, mais próximos dele. O tucano Pablo Roberto, que tem 10,3% das intenções de voto, era do grupo de José Ronaldo até outro dia. O bolsonarista Capitão Alden aparece em quarto com 5,1% e, por motivos óbvios, seus eleitores não são muito simpáticos ao PT.

Outros candidatos não têm intenção de voto relevante. A soma de brancos, nulos e indecisos é de 8,7% naAtlasintel/A Tarde, percentual um pouco menor que a soma de brancos e nulos em eleições anteriores. Ou seja, Zé Neto tem pouco espaço pra crescer entre os indecisos e precisa 'roubar' eleitores dos outros candidatos, o que será difícil.

Por outro lado, Zé Neto também tem um grande trunfo: o atual perfeito Colbert Martins é extrema mente impopular. Mais de 70% da população reprova desempenho do prefeito, que foi vice de José Ronaldo e venceu a última eleição com apoio dele. A Atlasintel/A Tarde perguntou sobre o desempenho de Colbert em várias áreas e a reprovação do atual prefeito é extremamente consistente. Dá para entender por que José Ronaldo não quis a presença de Colbert no evento de lançamento da sua pré-candidatura.

Esse trunfo fica mais forte quando notamos a avaliação do presidente e do governador. A Atlasintel/A Tarde mostra que a aprovação de Jerônimo e Lula é maior que o triplo da aprovação do prefeito, e a rejeição deles é muito menor. José Ronaldo e outros candidatos à direita já pegaram boa parte dos votos antipetistas, mas Zé Neto tem espaço para crescer entre eleitores que simpatizam com Lula e Jerônimo.

Apesar disso, eleições municipais tendem a seguir uma lógica municipal. O que realmente deve decidir a eleição é o contexto local, a avaliação dos feirenses sobre o grupo politico que governa a cidade.

José Ronaldo precisa a sua аргovаção pessoal para compensar a reprovação do prefeito. Zé Neto precisa aproveitar o pior momento do grupo de José Ronaldo e propor soluções práticas para problemas cotidianos dos feirenses. Quem vencer fará história

Que comece a luta do século.



*Pedro Menezes é economista e analista político



Este artigo é de responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a linha editorial e ideológica do Grupo A TARDE