O El Niño e seus efeitos no abastecimento de água potável | A TARDE

Em junho deste ano, os especialistas em clima anunciaram o início do El Niño, fenômeno que, no Nordeste, se caracteriza pelo aumento de temperaturas e redução das chuvas. Na Bahia, neste mês, temperaturas acima de 35°C tomaram conta de praticamente todo o território e a chuva esperada no semiárido ainda não chegou.

Se essas condições climáticas perdurarem, os mananciais utilizados pela Embasa serão impactados. No momento, os maiores sistemas que captam em barragens estão com disponibilidade de água esperada para essa época do ano. É o caso do sistema de Salvador, do sistema da região do Sisal, do sistema de Senhor do Bonfim, entre outros. Os sistemas que captam no rio São Francisco, como o que abastece a região de Irecê e o que abastece as regiões de Guanambi e Caetité, também estão com disponibilidade de água normal.

Nossa atenção, no momento, está voltada para os pequenos e médios sistemas que captam em rios ou lençóis freáticos que dependem de chuva para dispor de água para abastecimento público. Não chegamos ainda em situação crítica, mas as previsões indicam que as chuvas só devem ocorrer em janeiro.



Nesse cenário de calor e aumento do consumo de água, a retomada do abastecimento nos sistemas integrados que param devido a oscilações no fornecimento de energia ou manutenções emergenciais já está se dando de forma mais lenta. Por isso, é importante que a população se organize para reservar água de forma segura e suficiente para enfrentar esse momento.



Como preparação para lidar com os efeitos do El Niño, a Embasa criou uma Sala de Controle dedicada ao assunto; intensificou o monitoramento dos mananciais, ampliou estudos para perfuração de poços e adotou ações para reduzir a perda de água na rede distribuidora, como a automatização de sistemas e o monitoramento das vazões por meio de sensores inteligentes para a rápida correção de vazamentos.



Estamos empenhados no combate ao furto de água. Com recentes operações de combate a ligações clandestinas, conseguimos melhorar a distribuição de água em sistemas que apresentavam perdas significativas.



As ações preventivas para garantir a continuidade do abastecimento nos sistemas que operamos estão sendo tomadas, mas as mudanças climáticas que vivenciamos globalmente aliadas ao El Niño, nos colocam em nível de vigilância e, também, nos impõem a responsabilidade de compartilhar esse contexto com os usuários de nossos serviços e com a sociedade em geral.



A palavra de ordem para a Embasa é evitar perdas e buscar mananciais alternativos, em caso de falta de água em captações utilizadas pela empresa. Já a população precisa reservar água de forma adequada para enfrentar os momentos de escassez e, o mais importante, utilizar a água fornecida no domicílio de forma responsável, evitando desperdício.