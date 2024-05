Pirajá revela mais talentos da dança | A TARDE

Quem aprecia uma manifestação cultural popular, genuína e inclusiva, já pode agendar: no próximo domingo, em Pirajá, que será o ponto máximo de dança da Bahia com a promoção do Festival Cultural Talento dos Bairros.

Os jovens artistas selecionados vão encontrar-se no Colégio Alberto Santos Dumont (Pai da Aviação), a partir das 9 da matina, tendo acesso a dois palcos principais para a Batalha de Rap e o Campeonato de Dança em variadas modalidades.

Com o objetivo social de incentivar a participação de pessoas livres de preconceitos e de amarras corporais, a programação prevê também uma apresentação especial da galera LGBTQIA+.

As Batalhas de Rap têm 39 MC’s inscritos de todo o Brasil; para quem ainda não teve a curiosidade de saber, MC é a sigla de “Mestre de Cerimônia”, utilizada primeiro nas festas do gênero musical “ska”, promovidas na Jamaica dos anos 1950/60.

Já o certame de dança está distribuído em três categorias, o pagode baiano, o estilo livre, e curiosamente, a valsa, dança de salão inventada na austera Áustria, e de grande adesão em Salvador, não apenas pela Velha Guarda.

Todas as competições contam com uma banca de jurados, formada por três membros para cada categoria, encarregados de indicar quem leva os troféus de campeão e o prêmio em dinheiro pela vitória.

Promovido pelo Instituto Talento de Bairros, fundado em 2019, e reconhecido como Ponto de Cultura pelo governo da Bahia, o festival promete atrair público isolado nos bairros rotulados como “periféricos”, mas de maioria populacional.

O projeto “Talentos de Bairros - Festival Cultural” foi contemplado pelo edital Territórios Criativos, com recursos financeiros da Lei Paulo Gustavo.

Cáritas na luta contra a fome

A entidade de perfil beneficente e humanitário Cáritas Nordeste vem distribuindo cestas básicas em municípios baianos, como forma de manter firme a luta contra a insegurança alimentar.

O Brasil já havia se livrado da chaga, mas nos anos perdidos – 2019 a 2022 – propositalmente ou não, a política máxima de exclusão da extrema direita devolveu o país ao Mapa da Fome.

A nova política humanista, baseada no lema “União e Reconstrução”, já conseguiu salvar 13 milhões no ano de 2023 e primeiros três meses de 2024, mas há muito trabalho pela frente.

POUCAS & BOAS

Em Porto Seguro, no extremo sul, acontece hoje a 8ª Meia Maratona do Descobrimento, com largada às 6h no Largo de Eventos da Passarela da Cultura e trajeto pela Orla Norte. A perspectiva é reunir cerca de três mil atletas na competição que vale pela 2ª etapa do Campeonato Baiano de Corrida de Rua. A prova terá quatro distâncias: 3k, 5k, 10k e 21k – corrida principal do evento, além das categorias de cadeirantes, indígenas e a corridinha kids. No mesmo local o cantor Pablo fará show hoje à noite. Amanhã o lugar receberá a Marcha para Jesus, que será animada dentre outras atrações pela cantora gospel Bruna Karla.

A nova Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) da Bahia, localizada na fazenda Raiz, em Água Fria, já recebeu os primeiros animais reintroduzidos no bioma de Caatinga, depois de recuperados pelas equipes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O local é a quarta Asas certificada pelo estado em área preservada da Bracell que, na soma das quatro unidades, já acolheu mais de mil animais silvestres, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios.

Com mais de 20 artistas-estudantes do Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL/UFRB) e convidados, a exposição coletiva ‘Corpos em Trânsito’ tem curadoria de Gaspar Medrado e co-curadoria de Ruan Sousa. Inaugurado na quinta-feira (18), o evento é aberto ao público com acesso gratuito, de 9h às 21h, na Galeria do CAHL, no campus de Cachoeira e conta oficinas, visitas guiadas e atividades educativas até o dia 31 de maio.