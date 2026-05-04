Acelera, vice-presidente Alckmin, os R$ 10 bilhões para a Agrishow!

- Foto: Agrishow

Estive na Agrishow com Ingo Plöger, presidente da Associação Brasileira de Agronegócio (Abag), uma das organizadoras desse evento. Perguntei a ele sobre a visão e as perspectivas da Agrishow para este ano.

O dirigente fez importantes considerações. “A Agrishow está tendo uma visitação esperada, teremos quase 200 mil visitantes, os expositores estão todos aqui e se confirmaram com produtos inovadores e com uma perspectiva de vendas que, infelizmente, vai ser menor que a do ano passado”, ele iniciou.

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“Então, neste primeiro trimestre sofremos grande pressão dos preços no mercado de insumos, é uma incerteza, mas existe uma mobilidade dos empresários para não deixar a peteca cair. Implementos menores estão rodando, implementos maiores precisam de financiamento. Os próprios bancos dos fornecedores estão fazendo de tudo, inclusive, para poder oferecer juros abaixo da taxa Selic”, explicou Plöger.

O presidente da Abag disse reconhecer esse esforço que está sendo feito, acrescentando que a grande pergunta é: “Por que o Banco Central ainda não viu que esses juros exorbitantes estão prejudicando muito mais do que eles imaginam?”.

Ele fez um apelo para “a razoabilidade de um lado, porque o Brasil é grande, pensa no futuro, nós temos esses implementos que têm uma duração de cinco a 10 anos, o Brasil está avançando, a despeito de todas essas dificuldades, e eu tenho uma grande admiração quando eu vejo os colegas aqui, mesmo com prejuízo, investindo, e o Brasil está precisando de uma motivação forte, mas real”.

Ele prosseguiu: “Nós precisamos, agora, não mais do aumento de imposto que estamos tendo. Não precisamos no momento de um refreamento do crédito, e essa crença, nós, empresários, estamos divulgando, fazendo e buscando com que essa confiança se mantenha acesa”.

Perguntei, então, se a oferta de R$ 10 bilhões do vice-presidente Geraldo Alckmin, feita na Agrishow, ajuda, e ele respondeu: “Ele colocou isso no domingo (26) e eu fiquei muito feliz em ouvir essa oferta. Agora, como no Brasil muitas vezes surge uma grande oferta e, aí, quando você chega lá, com a dificuldade de você conseguir colocar este dinheiro dentro de sua empresa para fazer investimentos ou financiamentos para capital de giro, aí a história muda”.

Ele disse que, se houver o senso de urgência no governo e na praticidade para fazer isso chegar à mão daqueles que precisam, “parabéns, eu vou aplaudir, mas o ceticismo está muito grande, porque outros anúncios que já foram feitos antes, quando fizemos os projetos, demoraram para chegar. Mas, realmente, é ótimo que isso tenha sido anunciado pelo vice-presidente, mas que chegue rápido”.

Muito bem Ingo Plöger, presidente da Abag, sucesso. E, vice-presidente Geraldo Alckmin, acelera aí a liberação dos R$ 10 bilhões que o pessoal gostou, mas precisa chegar!