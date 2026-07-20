Com marketing, o agrotropical será sucesso mundial

Dar percepção às legítimas realidades significa a essência da administração onde o marketing faz parte. A criatividade sempre andou e antecipou o que veio a se transformar em realidade, às vezes muitos séculos depois, como tão bem a eletricidade, as ondas do rádio, e mesmo a valorização de obras de arte, como Michelângelo na Capela Sistina, em 1508.

O agro tropical brasileiro foi um sonho de pioneiros que, ao olharem para a vastidão de terras de solos fracos, como nos cerrados, afirmaram: “Quando vocês aprenderem a plantar nestes solos terão a maior agricultura do mundo” (Norman Borlaug, Nobel da Paz, visitando o Brasil na década de 50, depois em 1994).

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Nossos criativos traziam dentro de si a alma de marketing, significa criar o que ninguém ainda sabia que queria, e que ao ser criado traria prosperidade, segurança e felicidade. Assim ocorreu então nestes últimos 50 anos, com o agro tropical nacional.

Então, está na hora de honrarmos nossos criativos na ciência, nas concepções como Cirne Lima, o ministro que concebeu o plano da Embrapa em 1970, Alysson Paolinelli, o herói tropical, líderes cooperativistas indo rumo ao grande interior brasileiro. Brasília com Juscelino, Dijkstra, com plantio direto, Penteado Cardoso com Manah, Nishimura com Jacto, Secundino com semente híbrida de milho, Ney Bittencourt com o agronegócio, Roberto Rodrigues com a paz, sinônimo de Brasil, e tantos outros no Proálcool, na pecuária zebuína, na agroindustrialização.

Na grande síntese fizemos o inimaginável, produzir alimentos, fibras, energia com sustentabilidade no cinturão tropical do planeta, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E agora? Até a 4ª maior cooperativa de flores, a Holambra, uma intercooperação fascinante com o sistema Aurora, entregando alimentos no mundo e já temos heróis como Erasmo Batistella, vendendo biodiesel na Europa.

Porém, não temos a percepção que fazemos jus de ter. Nossas pesquisas ainda revelam desconhecimento do que e como produzimos. Mesmo na liderança do café e do suco de laranja não obtemos a consciência dos consumidores dos mercados mundiais. Está nos faltando um dos famosos P’s da fórmula de marketing.

Temos produto, temos um pricing extraordinário, o mais competitivo do mundo, mesmo com nossas dificuldades conseguimos pontos de venda, logística de distribuição no mundo, onde até por quem nos conhece somos elogiados: “Vocês estão do outro lado do mundo num país que não é rico, atravessam os oceanos e conseguem entregar carne aqui na China” (pesquisa feita na China sobre a proteína animal brasileira pela OnStrategy). Mas somos totalmente debilitados, vulneráveis no P da promoção.

Não usamos nenhuma personalidade notória brasileira, admirada no mundo, para falar do nosso agro, nem mesmo Pelé ou Senna. Hoje não usamos jovens que se destacam no skate, como a Fadinha de Imperatriz do Maranhão, a bela Giselle na moda, ou a genial ginasta Rebeca. Parece que temos vergonha de evidenciar nossos feitos e fatos para o mundo.

Este próximo 21/7, em São Paulo, a ADVB – Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, ao lado de organizadores como a Biomarketing, realizam o fórum agro, oportunidades de marketing no agro tropical brasileiro, sucesso para o mundo inteiro. Uma pesquisa Marca Brasil feita em 26 países será novamente apresentada e líderes do agro brasileiro estarão discutindo as legítimas oportunidades com marketing, que o agro nacional pode angariar gerando muito mais valor daqui para frente.

Brasil é um prato cheio de oportunidades, só nos falta planejamento estratégico e dar a esse prato a merecida beleza e conquista de corações do mundo, por meio da singular arte da boa propaganda.