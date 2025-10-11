Nossa Senhora Aparecida virou a padroeira oficial do Brasil em 1930

Antes da construção da igreja no Imbuí, as missas para Nossa Senhora Aparecida eram celebradas ao ar livre - Foto: Valter Brito | Cedoc A TARDE

Proclamada Padroeira do Brasil há 95 anos, Nossa Senhora da Conceição Aparecida - a Nossa Senhora Negra - mobiliza o país em intensa jornada de fé. Novenários, missas, procissões e peregrinações tomam conta dos estados brasileiros, todo ano, até o dia 12 de outubro, transformando o Brasil em um dos maiores palcos da devoção mariana no mundo. Em Salvador, essa fé encontrou morada própria há 25 anos, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí.

A devoção a Aparecida se popularizou na Bahia com mais força na década de 1970, mas desde os anos 1930, os baianos já se mobilizavam em torno da fé. A história da santa, que é um dos títulos ou denominações de Maria, mãe de Jesus, teve início séculos antes, nas primeiras décadas de 1700, no rio Paraíba do Sul, em Aparecida do Norte (São Paulo), local que abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e a maior celebração dos fiéis.

A tradição registra que depois de dias navegando sem pescar nada, a rede dos pescadores Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso trouxe até eles a imagem de uma santa pequena, preta e partida em duas. Eles protegeram a imagem com um pano e guardaram na embarcação. Depois disso, a quantidade de peixes foi tanta, que tiveram medo do barco afundar.

A partir dessa aparição surgiu a denominação ou invocação de Aparecida. A pescaria farta, que alimentou inúmeras famílias, é considerada o primeiro milagre atribuído a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. "A santa surgiu, talvez, da maneira sonhada pelo povo, ou pelo menos mais parecida com ele: uma Conceição mestiça. Nem índia (sic), nem branca, mas de pele escura. Longe de ser linda ou glamurosa como a senhora de Lourdes ou a jovem de Nazaré, entre tantas outras madonas, mas mais gordinha, pequenininha e feita de matéria-prima simples, o barro", explica Bell Kranz, em seu livro ‘21 Nossas Senhoras que Inspiram o Brasil’.

Milagres populares

O milagre na pescaria, explica Bell Kranz, foi registrado 40 anos depois no Livro do Tombo da Paróquia de Guaratinguetá, que informa que o encontro dos pescadores com a santa havia acontecido em “1719, pouco mais ou menos”. Reitor e pároco do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, o Padre Clériston Mendes explica que a devoção à Aparecida foi se espalhando pouco a pouco pelo Brasil. "A sua aparição gerou muitos milagres e a resposta do povo a isso foi a gratidão, por isso a devoção a Nossa Senhora é tão importante", afirma.

Entre os inúmeros milagres atribuídos à intercessão da santa estão: o caso do escravizado liberto após as correntes se romperem diante da imagem; as velas que se reacenderam sozinhas em Itaguaçu (Espírito Santo); a menina cega que passou a enxergar ao entrar no Santuário em Aparecida do Norte e o homem impedido de destruir a imagem da virgem quando seu cavalo ficou preso na escadaria do mesmo templo. A pedra com a marca das ferraduras ainda está lá até os dias de hoje.

No passado, a festa em comemoração à Nossa Senhora Aparecida acontecia junto com a da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro. Mas, a data mudou bastante ao longo do tempo. Durante um período, foi celebrada no quinto domingo após a Páscoa. Em seguida, mudou para o primeiro domingo de maio e, então, para 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O 12 de outubro só se tornou o Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em 30 de junho de 1980, quando a presidência da república decretou que a data seria feriado nacional para culto público e oficial à santa.

Fé baiana

Na Bahia, a devoção a Aparecida começou de forma tímida, mas não demorou a ganhar força. Em setembro de 1939, durante o III Congresso Eucarístico Nacional, ocorrido em Recife (PE), peregrinos paulistas levaram uma reprodução da imagem da Conceição Aparecida como presente do Estado de São Paulo para o povo baiano.

Na edição de A TARDE de 1º de fevereiro de 1950 foi publicada uma carta do Cônego Manoel Barbosa, então vigário da Basílica da Conceição da Praia, relembrando a primeira vez que a santa seria celebrada em Salvador. Ele também contou das visitas da imagem da Aparecida à cidade. A primeira, em 1939, foi recebida por representantes do governo estadual e autoridades eclesiásticas.

"Prestando-lhe o povo bahiano especiais homenagens, que comoveram os srs. bispos e paulistas presentes, e foram relembradas dois anos depois, por toda a imprensa de S. Paulo, quando os baianos ofertaram aos paulistas o 'fac-simile' da Imagem do Senhor do Bonfim. (...) A segunda imagem de N. S. Aparecida vinda para a Bahia foi solenemente benta pelo sr. Arcebispo Primaz, em 15 de janeiro de 1948, na igreja de S. Sebastião do Mosteiro de S. Bento desta capital, e, na mesma tarde, transladada para a Capela do quartel de Narandiba", diz a carta do cônego.

No dia seguinte à chegada da imagem na capela do quartel, foi celebrada missa em ação de graças pelo 28º aniversário do 19º Batalhão de Caçadores. Já a terceira imagem, explicou o cônego na mesma carta publicada em A TARDE, seria celebrada no dia 2 de fevereiro de 1950, quando recebeu a bênção na Base Naval.

Casa da Mãe

Um bairro de Salvador acabou marcado pela devoção a Nossa Senhora Aparecida, o Imbuí, que iniciou sua estruturação em 1977. Inicialmente, não havia igreja própria no Imbuí e as famílias se reuniam em casa e nas ruas para as orações, chegando até a celebrar missa no Colégio Monsenhor Manuel Barbosa, aos domingos. Foi o cardeal e arcebispo de Salvador, Dom Avelar Brandão Vilela, quem enxergou no bairro o potencial para abrigar uma paróquia.

Junto com D. Avelar, os moradores escolheram para padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que não tinha nenhuma igreja dedicada em Salvador. "O cardeal Brandão Vilela anunciou ontem, que vai criar, na Arquidiocese de Salvador, uma paróquia com o título de Nossa Senhora Aparecida, para funcionar como centro de radiação da devoção à padroeira do Brasil, cujo dia é comemorado hoje", informa A TARDE na edição do dia 12 de outubro de 1982.

A construção da igreja começou em 1988 e foi concluída em 2000. A primeira parte colocada de pé foi o Centro Comunitário, onde atividades como catequese, missas, encontros, cursos e reuniões tiveram início. Ano após ano, a paróquia seguiu crescendo. "A casa da devoção à Virgem Santíssima em Salvador começou em um bairro muito simples e essa devoção cresceu tanto que não demorou para que fosse elevada à santuário. Hoje, carinhosamente, a comunidade chama o santuário de ‘Casa da Mãe’ pois, acima de tudo, esse é um lugar de acolhimento", diz o padre Clériston.

A missa que declarou o templo como o mais novo santuário da Arquidiocese de Salvador foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, nas celebrações do 12 de outubro de 2017. Hoje, é possível encontrar no santuário pilares com dezenas de mensagens de agradecimento dos fiéis por milagres atribuídos a Aparecida, desde a compra de um automóvel à cura de doenças terminais.

