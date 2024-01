Aplicativos facilitam mobilidade urbana | A TARDE

A tecnologia é uma grande aliada na busca de soluções dos problemas de mobilidade urbana. Os aplicativos têm sido cada vez mais incorporados no dia a dia para driblar a ineficiência do transporte público e os congestionamentos de tráfego. Há inúmeras opções, muito além da Uber, 99 e InDrive. Alguns ajudam na manutenção e gerenciamento das despesas do carro, outros oferecem informações do trânsito, há aqueles que mostram a localização dos ônibus em tempo real, dentre outras funções.

O representante comercial Anderson Santos viaja muito em Maceió e Região Metropolitana e há mais de cinco anos usa exclusivamente o Waze para navegação. “Gosto bastante, porque a precisão dele é muito boa. Nunca me deixou na mão, mesmo em lugares onde o sinal não é bom. O melhor que eu já usei até hoje, para encontrar lugares que estou procurando”, resume.

“Me incomoda é que muitas vezes eu tenho uma entrada ou algum desvio para fazer e não fica muito clara a informação, de que eu deveria acessar aquela entrada. Acho que deveria ter alguma forma de ter mais clareza na informação quando há necessidade de desvio”, critica.

O Waze traz informações em tempo real sobre o trânsito, mas informa também sobre acidentes, perigos na estrada, aponta radares de velocidade e informa até sobre preços de combustíveis em postos que estejam no trajeto do condutor. Os dados são úteis no planejamento de rotas e ajudam a economizar tempo e dinheiro.



Waze ou Maps?



O especialista baiano Anderson Magalhães, da Carro Cash Brasil e Carbiz, destaca a facilidade de uso de apps de geolocalização, GPS, como Waze e Google Maps. “A grande vantagem é que disponibilizam informações em tempo real, traçando as melhores rotas. No Waze a utilização é mais intuitiva, ao passo que o Maps é mais detalhado, e em várias aplicações, na minha opinião, mais assertivo”. Ele destaca, inclusive, que esses apps hoje são “verdadeiras plataformas de e-commerce”, que oferecem anúncios de produtos e serviços que estão localizados na rota do motorista.

“Outro ponto importante é que apps de navegação possibilitam uma série de atividades profissionais. O serviço de transporte por aplicativo, com Uber, Indrive, 99 etc., além dos serviços de entrega são possibilitados por meio dessas ferramentas de navegação”, comenta.



AutoMate

Com o uso do AutoMate o motorista pode transformar o smartphone num assistente do carro. Ele fornece acesso rápido a recursos como navegação, chamadas, mensagens, reprodução de mídia e informações sobre o automóvel. Isso em uma interface simples e intuitiva, com comandos de voz e layout amigável para o uso durante a direção. “Ele é um app de automação de rotinas e tarefas, que pode usar seus dispositivos, smartphone, notebook, tablet o que você quiser, e organizar sua rotina de tarefas, seu objetivo é a otimização do tempo”, explica Magalhães.

“Esse tipo de aplicação terá uma mudança cada vez mais rápida e objetiva com o avanço da inteligência artificial”, destaca o especialista. Magalhães cita ainda o PlugShare, um aplicativo móvel e web que fornece informações sobre a localização e detalhes de estações de carregamento para automóveis elétricos.

Transporte público



O diretor de arte, Howfenns Cavalcante, utiliza transporte público e por aplicativo cotidianamente na capital baiana, e o Cittamobi é sua ferramenta de apoio há pelo menos cinco anos. “Dentre os aplicativos de mobilidade que já tive contato, considerando ao menos aqueles voltados para o transporte coletivo rodoviário, este é o que melhor responde ao caos do deslocamento em Salvador, e apresenta maior exatidão”, opina.

“Além disso, com o passar do tempo, o aplicativo também passou a informar detalhes dos veículos, como acessibilidade e presença de ar-condicionado, ajudando ainda mais na tomada de decisão sobre o horário que o usuário do sistema deve se dirigir até o ponto com assertividade”, explica.



Para ele, no entanto, há um ponto fraco no app: “Não existe a possibilidade de interação, informando coisas como acidente, assalto, falha mecânica ou qualquer outro contratempo. O Cittamobi não informa atrasos, apenas há um vácuo entre os horários, ou uma completa ausência de informação, até que um novo veículo volte a rodar”, comenta.

O mecânico industrial e estudante de tecnologia da informação, Bruno Bonfim, utiliza o Google Maps, também há cinco anos, para obter informações sobre horários de chegada e saída dos ônibus nos pontos de parada em Salvador. “O ponto forte desse app é a localização em tempo real. Além disso, já está instalado no sistema operacional do Android, não preciso baixar apps, que acabam ocupando espaço no smartphone” comenta.

Apps de transporte

A advogada Ivone Pinto costuma utilizar aplicativos de transporte, com algumas ressalvas, e de empresas de táxi. “Uso o Uber, mas sempre comparo antes com os aplicativos de táxi que dão estimativa de preço da corrida ou possuem opção de preço fixo”. Ela conta que acha mais seguro pedir táxi direto de uma central, como a Elite ou Teletaxi. “Vira e mexe, tem notícias sobre problemas com segurança, como assaltos e assédio, em apps como Uber e 99. Além disso, a maioria dos carros da Uber, que já peguei, mesmo na opção Confort, a mais cara, são velhos e descuidados, com poucas exceções. Muitos motoristas também não se vestem adequadamente, e já peguei alguns de chinelo, incompatível com as normas de trânsito”. Ela explica que no mês de dezembro frequentemente as corridas com preço fixo por meio de apps de centrais de táxi têm sido mais baratas, comparando com o Uber.