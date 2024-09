BYD faz cadastro no site para compra do Yuan Pro

BYD Yuan Pro - Foto: Divulgação

A BYD abriu cadastro no site para compra do Yuan Pro, cujo lançamento está marcado para o dia 5 de setembro. Segundo a fabricante, quem fizer a pré-compra terá um ano de seguro grátis na Porto Seguro e um carregador wallbox de 7kWh. Na página só existe espaço para o cadastro: não há informação de preço ou como será feita a pré-compra. A empresa lançou programa de recompra garantida no qual promete pagar 80% do valor da tabela Fipe vigente no BYD seminovo na troca por um igual, ou superior.

Os interessados podem acessar o site: https://www.byd.com/br/yuanpro-lancamento



Fiat conquista 1º lugar no ranking de vendas

A Fiat conquista 1º lugar no ranking de vendas em agosto, com 22,1% de market share e 49.428 unidades emplacadas. Além da Strada em 1º lugar, o Argo ficou na quarta posição, com 7.768 unidades vendidas, e a Toro alcançou a décima posição do ranking, com 5.549 unidades.

Agosto foi o melhor mês em vendas de 2024

O mês de agosto registrou 422.869 veículos emplacados, superando o resultado de julho, que era o melhor mês do ano até o momento, segundo dados da Fenabrave. Os emplacamentos avançaram 0,74% em relação ao mês anterior.

GWM Brasil lança financiamento online

A GWM Brasil anunciou a criação de plataforma de financiamento 100% online para veículos 0 KM, em parceria com o Mercado Livre. Todo o processo é feito de forma online e em poucos passos. Trata-se de projeto inédito, com o apoio do Bradesco Financiamentos e do Banco Alfa.

BYD compra distribuidora de peças

A BYD fechou acordo de compra da empresa de distribuição de veículos e peças Dealer+. A companhia é controlada pela Hedin Electric e mantém operações no mercado da Alemanha. Segundo Automotive Business, a transação está sujeita à aprovação das autoridades.

Fábrica da Stellantis abastece com etanol

Rumo à descarbonização, a Stellantis troca gasolina por etanol no 1º abastecimento dos veículos flex produzidos no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. Sairão de linha com etanol os Jeep Renegade, Compass e Commander e a Fiat Toro com motores T270.