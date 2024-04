BYD lança carregadores rápidos e ultrarrápidos | A TARDE

A BYD lançou em São Paulo uma linha de carregadores rápidos e ultrarrápidos para uso público e residencial. O lineup conta com dois carregadores – o AC (corrente alternada), de 7 Kw/h e 22 Kw/h, e os modelos DC (corrente contínua) de 60 kW, 120 kW, 180kW, além do Grid Zero, de 210 kW, modelo que utiliza a tecnologia das baterias criadas pela própria empresa. Com um carregador de 60 kW é possível recarregar a bateria de um BYD Dolphin de 30% até 80% em apenas 30 minutos. Com o de 150 kW, a bateria de um BYD Seal vai de 30% até 80% em apenas 25 minutos.

App BYD Recharge

O aplicativo BYD Recharge, desenvolvido em parceria com a Tupinambá, foi lançado semana passada. O app (na Apple Store e Google Play) dá acesso a pontos de recarga, faz reserva de vagas, efetua pagamentos etc.

Credenciamento junto ao Mover disponível

Montadoras e autopeças podem se credenciar junto ao programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). O Ministério do Desenvolvimento (MDIC) publicou a portaria que prevê os requisitos para a inscrição no programa.

BMW lança novo modelo Série 5 2025 no Brasil

A BMW do Brasil anunciou o lançamento do Novo BMW Série 5 2025 no Brasil em duas versões: BMW i5, elétrico, a R$ 759.950, e a versão plug-in hybrid. A versão 100% elétrica já está à venda nas concessionárias da marca no País.

Edição especial do RS 6 Avant Legacy

A Audi lançou versão exclusiva para o mercado brasileiro do RS 6 Avant Legacy, uma série especial limitada a quinze unidades comercializadas por R$ 1 milhão 366 mil. A cor azul ascari fosca é exclusiva do modelo no Brasil.

GM revela preços da nova Chevrolet Spin 2025

A GM revelou preços da nova Chevrolet Spin 2025. A minivan parte dos R$ 119.990 e será vendida nas versões LT, LTZ e Premier, com câmbio manual ou automático. A versão mais cara é a Premier, que chega aos R$ 144.990 .A Spin passou por mudanças marcantes no desing e na parte interna. As fotos divulgadas revelam painel digital e a nova geração da central multimídia MyLink.