Chevrolet Blazer EV chega ao Brasil em versão única

Chevrolet Blazer EV

A Chevrolet apresentou o Blazer EV ao mercado brasileiro. Montado sobre a nova plataforma modular Ultium, desenvolvida para carros elétricos, o modelo será importado dos Estados Unidos em configuração única, a completa RS. O SUV elétrico premium tem tração traseira, 347 cv e bateria de 102 kWh. Autonomia de 481 km no ciclo do Inmetro, enquanto vai de 0 a 100 km/h em meros 5,8 segundos. A GM não revelou o preço do Blazer EV, mas deu uma pista ao eleger BMW iX3 Sport e Porsche Macan EV (que sequer chegou ao Brasil) como rivais. Algo perto de R$ 500 mil.

Jeep amplia market share e volume

Em julho, a Jeep emplacou 12.193 unidades, maior volume desde agosto de 2023, aumento de 2 mil carros em relação ao mês anterior. A marca conquistou 5,3% da fatia de mercado, com um crescimento de 0,4 pontos percentuais em comparação a junho.

99 vai ofertar viagens só com eletrificados

A 99 criou categoria de viagens em que permite escolher apenas modelos híbridos ou elétricos. A 99e-Pro começará em São Paulo a partir de setembro, em Perdizes, Higienópolis, Sumaré, Pinheiros, Jardins, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila Mariana, Brooklin, Campo Belo e Aeroporto de Congonhas.

Ford terá nova versão da Ranger

A Ford divulgou as primeiras imagens de uma nova versão da Ranger, que será lançada no mercado brasileiro ainda este ano. Trata-se de mais uma opção no amplo portfólio da picape da marca, que já oferece as versões XL, XLS, XLT e Limited e a Ranger Raptor.

Mercedes atualiza família de elétricos

A Mercedes-Benz anuncia a chegada do EQE 350+ nas carrocerias sedã e SUV e do EQS 450 SUV. Na linha EQE o motor elétrico foi colocado no eixo traseiro, 44 cv de potência a mais do que o anterior e alcança 292 cv, e a bateria de 97 kWh, autonomia agora é 421 quilômetros.

Queda nas bolsas afeta papéis das montadoras

A queda nas bolsas de todo mundo na segunda, 5, afetou ações das montadoras globais. Os papéis da Tesla caíram 4,26%, da General Motors 2,96%, Stellantis, -2,59%, Toyota, -2,70%. A chinesa BYD foi a que teve uma sessão menos estressante, apesar de fechar em queda de 1,73%.