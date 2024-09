Basalt - Foto: Divulgação/Citroën

A Citroën divulgou as primeiras imagens do Basalt, que deve chegar ao mercado brasileiro em breve. Com carroceria de um SUV Coupé, a estratégia é imprimir um design de modelos premium em carros com preço mais acessível. O visual marcante inclui elevada distância ao solo, capô alto, dianteira vertical, para-lamas alargados e vidro traseiro com ângulo mais inclinado.O Basalt será exportado a partir do Brasil para outros países da América do Sul. É o terceiro produto da estratégia C-Cubed, a partir do projeto foram lançados o C3 e o Aircross.

Imagens do Basalt | Foto: Divulgação/Citroën

| Foto: Divulgação/Citroën

Basalt | Foto: Divulgação/Citroën

Hidrogênio une BMW e Toyota



O BMW Group e a Toyota Motor Corporation estão trabalhando em parceria para desenvolver geração de tecnologia de trem de força de célula de combustível para as estradas, segundo a agência Autodata. As fabricantes querem avançar a economia do hidrogênio e desenvolver, sistemas de células de combustível de próxima geração e expandir a infraestrutura, a fim de avançar no uso do hidrogênio na indústria automotiva.

Melhor resultado da produção desde 2019

Foram produzidos 259.613 veículos em agosto, alta de 5,2% em relação a julho e de 14,4% na comparação com agosto de 2023. Segundo levantamento da Anfavea, que inclui carros de passageiros, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Pneu é a peça automotiva usada mais vendida

O pneu liderou as vendas de peças automotivas por meio da OLX nos cinco primeiros meses do ano, representando 76,7% dentre os seis itens mais comercializados.O reboque foi o segundo produto mais vendido.

Média de vendas voltou ao patamar pré-pandemia

A média diária de vendas voltou ao patamar pré-pandemia, com 10,8 mil emplacamentos diários em agosto. No total, foram vendidas 237,4 mil unidades emplacadas, 14,3% a mais que em agosto de 2022 (Anfavea).

Salvador Shopping inaugura serviço de Valet

O Salvador Shopping inaugurou serviço de Valet, que disponibiliza condutores profissionais que recebem, estacionam e buscam os veículos dos clientes. Localizado no piso G1, no aquário do Espaço Gourmet.