Citroën mantém preço do C3 2025 e agrega itens

Itens do pacote Plus Citroën C3 de série na versão Live - Foto: Divulgação

A Citroën lançou a linha 2025 do C3 sem mexer no preço, no entanto, ampliou itens de algumas configurações. A chave canivete agora é item de série em todas as versões, atendendo à demanda dos clientes. A versão Live, de entrada, agregou desembaçador, lavador e limpador traseiro e sistema de som com bluetooth, itens que antes eram oferecidos no pacote Plus, que saiu do portfólio. Também deixou a gama a configuração Feel Pack 1.6 AT.

A versão Live 1.0 MT tem preço sugerido de R$ 74,8 mil; Feel 1.0 MT sai por R$ 86,4 mil;Live Pack 1.6 AT custa R$ 97 mil.

Duelo de Seminovos começa sexta

Começa nesta sexta-feira (2) e vai até o domingo (5) a 22ª edição do “Duelo de Seminovos”, feirão promovido pela Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba) no estacionamento do Assaí da Avenida Paralela, em Salvador. Segundo os organizadores, as 27 revendas que participam da ação vão disponibilizar mais de mil veículos para compra com preços atrativos, variando entre R$ 19.900 e R$ 300 mil, e condições especiais de financiamento.

Vendas globais da Fiat aumentam 2,2% no semestre

Líder por três anos e meio no mercado brasileiro, no 1º semestre de 2024, a Fiat se sustenta como a principal marca da Stellantis em vendas, com mais de 660 mil unidades vendidas globalmente, um aumento de 2,2% em relação ao ano passado.

GWM lança plataforma de e-commerce

A GWM lançou plataforma própria de e-commerce de veículos, na qual ofertará Haval H6 e Ora 03. A Loja GWM oferece visualização 3D e pode ser acessada pelo app em smartphone ou pelo site oficial da GWM.

General Motors e trabalhadores entram em acordo

Trabalhadores da General Motors de São José dos Campos, SP, decidiram ontem em assembleia suspender a paralisação iniciada na sexta-feira, 26, em protesto contra cinquenta demissões, segundo a Autodata.

Fabricantes de motos investem R$ 641,3 milhões

Fabricantes de motos do Polo Industrial de Manaus investem R$ 641,3 milhões em ampliação da capacidade e modernização. BMW, Bajaj, Triumph e Yamaha já anunciaram aportes até 2025.